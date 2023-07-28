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Прогноз на матч Гояс - Гремио 31 июля 2023 года

Прогноз на матч Гояс - Гремио 31 июля 2023 года
Гойас Гойас
Серия A Бразилия 05 авг 2023, 17:30 Гойас - Форталеза
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Бразилия,
Форталеза Форталеза
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.64
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31 июля "Эштадиу да Серринья" (Гояния) пройдет матч 17-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Гояс"встретится с "Гремио". Старт поединка запланирован на 00:30 по европейскому времени.

"Гояс"

Клуб неплохо, как для себя, провел первое десятилетие нового века. Но, достигнув в 2010-м году пика, в виде выхода в финал Копы Судамерикана, и там проиграли решающий раунд, и в национальном чемпионате провалились, вылетев в Серию В. Вернуться получилось довольно быстро, со 2-й попытки. Но потом еще дважды повторялось падение в более низкий дивизион. Там провели и 2021-й год. Правда, сразу же вернулись, и даже "с ходу" взяли 13-е место. Оно даже позволило сыграть в Копе Судамерикана, и удачно: бразильцы по трижды сыграли вничью и победили, в итоге оформив 1-е место в группе. Но, возможно, и эта дополнительная нагрузка сказывается, но, в любом случае, "попугаи" в чемпионате скатились до борьбы за выживание - только 15 очков в 16 матчах, всего на 1 больше, чем у "Байи", стоящей на 17-й, "вылетающей" позиции. Причем 4 балла набрали в июле, в крайних поединках: 0-0 дома с "Атлетико Минейро", 1-0 в гостях у "Крузейро".

"Гремио"

Команда прошлый сезон провела в Серии В. Благо, что амбициозный и популярный коллектив смог вернуться сразу же. Поначалу не все получалось на более высоком уровне, "мушкетеры" выиграли только 2 матча и набрали всего 8 очков за 6 первых туров. Но потом обороты прибавили даже при том, что лучший бомбардир, легендарный Луис Суарес, явно пытается сбежать, в "Интер Майами", к приятелям по "Барселоне" во главе с Месси. Сейчас у подопечных Ренато Гаушу 7 побед в 9 крайних поединках - это позволило забраться на 2-е место. Причем параллельно еще и в кубке Бразилии получилось добраться до полуфинала - там на этой неделе принимали "Фламенго".

Статистика личных встреч

У "Гремио" есть преимущество в очных поединках. В том числе в 2020-м году, когда стороны в последний раз пересекались, "мушкетеры" выиграли 2-1 дома и свели к нулевой ничьей матч на поле "Гояса".

Прогноз

Букмекеры не верят, что "Гоясу" поможет даже фактор поля. Ставим на победу гостей при форе "0" (коэффициент - 1,64).

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.64
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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