Прогноз на матч Герта - Веен 4 августа 2023 года
4 августа на "Олимпиаштадион" (Берлин) пройдет матч 2-го тура Бундеслиги 2 Германии, в котором "Герта"встретится с "Вееном". Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.
"Герта"
Клуб, с одной стороны, стал главным разочарованием прошлого сезона в немецком футболе. Известный и довольно популярный столичный проект не просто вылетел из Бундеслиги 1, но с последнего, 18-го места, при 29 очках. Не помогло и возвращение местной легенды, Дардаи - но именно Пал будет возвращать команду из Берлина на привычный уровень. Сменился и мажоритарный акционер, в немецкий футбол зашли "777 Партнерс" из США с их противоречивой репутацией. Обновился, как всегда случается после вылета, и состав. Новый вариант начинал с "Фортуной" на выезде, и вДюссельдорфе проиграли из-за единственного гола, пропущенного в начале 2-го тайма.
"Веен"
Команда только в 2007-м году смогла дебютировать на уровне Бундеслиги 2. Более того, тогда "красно-черные" смогли продержаться там 2 сезона кряду. Но в последующие годы Висбаден снова был представлен на таком уровне только во время розыгрыша 2019/2020, но тогда покинул дивизион сразу, с предпоследнего места. И только сейчас добился нового успеха, правда, поднявшись только с 4-го места (благо, дубль "Фрайбурга" выше не пустили) и лишь через стыковые поединки с "Арминией" из Билефельда. Коллектив пытались усилить, и в контрольных летних поединках он смотрелся неплохо, но в целом подопечные Маркуса Каучински считались аутсайдерами. Впрочем, начали хотя бы не с поражения - с "Магдебургом" дома отыгрались, пропустив первыми.
Статистика личных встреч
Стороны проводят первый очный матч в рамках Бундеслиги 2, раньше они всегда были в разных дивизионах страны.
Прогноз
Букмекеры все-таки не верят в то, что команда, парой месяцев раньше игравшая в высшем дивизионе, потеряет очки дома с тем, кто еле поднялся с 3-го дивизиона. "Старой Даме" давно пора выиграть официальный поединок, и уж в Берлине с госями из Висбадена это случится (коэффициент - 1,61).
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