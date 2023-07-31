"Веен"

Команда только в 2007-м году смогла дебютировать на уровне Бундеслиги 2. Более того, тогда "красно-черные" смогли продержаться там 2 сезона кряду. Но в последующие годы Висбаден снова был представлен на таком уровне только во время розыгрыша 2019/2020, но тогда покинул дивизион сразу, с предпоследнего места. И только сейчас добился нового успеха, правда, поднявшись только с 4-го места (благо, дубль "Фрайбурга" выше не пустили) и лишь через стыковые поединки с "Арминией" из Билефельда. Коллектив пытались усилить, и в контрольных летних поединках он смотрелся неплохо, но в целом подопечные Маркуса Каучински считались аутсайдерами. Впрочем, начали хотя бы не с поражения - с "Магдебургом" дома отыгрались, пропустив первыми.

Статистика личных встреч

Стороны проводят первый очный матч в рамках Бундеслиги 2, раньше они всегда были в разных дивизионах страны.

Прогноз

Букмекеры все-таки не верят в то, что команда, парой месяцев раньше игравшая в высшем дивизионе, потеряет очки дома с тем, кто еле поднялся с 3-го дивизиона. "Старой Даме" давно пора выиграть официальный поединок, и уж в Берлине с госями из Висбадена это случится (коэффициент - 1,61).