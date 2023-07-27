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Прогноз на матч Гент - Кортрейк 30 июля 2023 года

Прогноз на матч Гент - Кортрейк 30 июля 2023 года
Гент Гент
Про-лига Бельгия 30 июл 2023, 10:00 Гент - Кортрийк
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- : -
Бельгия, Ghent, Ghelamco Arena
Кортрийк Кортрийк
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.0
Коэф.: 1.82
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30 июля на "Геламко Арена" (Гент) пройдет матч 1-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Гент" встретится с "Кортрейком". Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

"Гент"

Клуб в последние годы добивался неплохих успехов. В 2015-м году было взято единственное в истории чемпионство, через 7 лет оформили уже 4-й кубок Бельгии. Но в Жупилер-Лиге тогда "буйволы" финишировали только на 5-й позиции, и повторили это и в следующем розыгрыше, правда, параллельно дойдя до четвертьфинала Лиги конференций - там бельгийцы взяли ничью с будущим триумфатором, "Вест Хэмом", но потом были разгромлены в Лондоне. В этом же турнире начался новый сезон - 27-го июля подопечные Хейна Ванхазебрука принимали "Жилину". Конечно же, сейчас, играя на внутренней арене, нельзя не держать в уме грядущую поездку в Словакию, на решающий, ответный поединок.

"Кортрейк"

Команда была основана в самом начале прошлого века. Но за все время так ничего толком и не добились, только однажды, в 2012-м году, пройдя в финал кубка страны - и то ради поражения в решающем матче. Через 3 года мажоритарным акционером стал Винсент Тан, эксцентричный тайский миллиардер, что также контролирует ФК "Кардифф". При нем клуб держится в высшем дивизионе Бельгии, но со скромными результатами. Например, прошлый сезон принес 13-ю позицию. С другой стороны, угрозы падения во 2-й дивизион страны не было, а, похоже, каких-то более значимых задач тут не ставят априори. С другой стороны, летом тут появился новый наставник, Эдвард Стил, 32-летний специалист, что раньше работал в "Шарлеруа" и "Эйпене". Достаточно активно тасовали и состав, вот только не факт, что после этого он стал сильнее. Ватанабе, основной защитник, например, перебрался именно в "Гент".

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне "буйволы" смогли выиграть оба поединка.

Прогноз

Букмекеры считают, что тут будет легкая победа хозяев. Но "Гент" занят в евроквалификации, так что лучше использовать вариант с "тотал меньше 3,0 голов" (коэффициент - 1,82).

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.0
Коэф.: 1.82
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