Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.89 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

2 августа в Бельгии состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов между местным "Генком" и швейцарским "Серветтом".

В первой игре была зафиксирована ничья 1:1.

"Генк"

К сожалению для своих поклонников бельгийский гранд не смог добыть такую нужную победу в первом матче против "Серветта". Несмотря на быстрый забитый гол, “Генк” не сумел удержать преимущество и пропустил во второй половине встречи.

В прошлом сезоне "Генк" стал второй командой в бельгийской Высшей лиге. В квалификации Лиги чемпионов бельгийцы стартовали со второго раунда.

"Серветт"

Несколько недель назад команда стартовала в швейцарской Суперлиге, где сыграла вничью и одержала уверенную победу в гостях над "Грассхопперс" со счетом 3:1.

У команды есть неплохие шансы на выход следующий этап квалификации Лиги чемпионов, так как в первом матче швейцарцы выглядели довольно сильно.

Статистика

Букмекеры верят в простую победу "Генка" и предлагают поставить на этот исход с коэффициентом 1.68. В то же время победа "Серветта" оценивается котировкой 5.10.

В последних трех матчах "Серветта" непременно забивали обе команды, в то время как "Генк" забивал и пропускал голы в четырех из пяти последних домашних матчей.

Также стоит отметить, что бельгийцы выиграли три из четырех предыдущих матчей на своем поле.

Прогноз на матч

“Серветт” точно не являются мальчиками для битья. Это серьезная команда, хоть и не часто играющая в еврокубках. Рискнем и поставим на исход - обе команды забьют.

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