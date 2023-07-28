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Прогноз на матч Ганновер - Эльверсберг 29 июля 2023 года

Прогноз на матч Ганновер - Эльверсберг 29 июля 2023 года
Ганновер Ганновер
Вторая Бундеслига Германия 29 июл 2023, 07:00 Ганновер - Элверсберг
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- : -
Германия, Hanover, ХДИ-Арена
Элверсберг Элверсберг
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.6
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29 июля в первом туре немецкой Второй Бундеслиги сыграют "Ганновер" и "Эльверсберг". Матч будет транслироваться завтра в 07:00.

"Ганновер"

Для этой команды минувший сезон был словно ночной кошмар. Перед “Ганновером” стояла задача выйти в элиту немецкого футбола, но она с треском была провалена. В итоге – 10-е место в турнирной таблице.

Во время подготовки к новому сезону "Ганновер" показал себя с другой стороны. Команды уничтожала соперников, в числе которых оказался и грозный испанский “Вильярреал” (3:0).

Такие выступления, хоть и в товарищеских играх, дают надежды болельщикам на успешный сезон.

"Эльверсберг"

Этот коллектив в прошлом сезоне стал чемпионом Третьей Бундеслиги, опередив ближайшего конкурента на 1 очко.

Во время подготовки к новому сезону почти во всех контрольных матчах "Эльверсберг" победил своих соперников. Единственное поражение было от "Зандхаузена" (1:2).

Статистика и личные встречи

"Ганновер" выиграл только один из последних четырех матчей при двух поражениях. При этом в девяти из последних девяти матчей была пробита ставка "тотал больше 2,5 голов".

"Ганновер" идет на серии из пяти матчей без поражений дома (3 победы и 2 поражения).

В то же время "Эльверсберг" проиграл только один из последних четырех матчей, а в пяти из последних шести матчей с участием этой команды заходила ставка “обе забьют”.

При этом "Эльверсберг" выиграл только один из последних пяти гостевых матчей.

Прогноз

Фаворитом является “Ганновер”, хотя "Эльверсберг" не стоит списывать со счетов. Победителя угадать непросто, а вот поставить на тотал - отличный вариант. Моя ставка - тотал матча больше 2.5.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.6
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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