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Прогноз на матч Гамбург - Шальке 28 июля 2023 года

Прогноз на матч Гамбург - Шальке 28 июля 2023 года
Гамбург Гамбург
Вторая Бундеслига Германия 28 июл 2023, 14:30 Гамбург - Шальке-04
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- : -
Германия, Hamburg, Volksparkstadion
Шальке-04 Шальке-04
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.77
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28 июля на "Имтех Арена" (Гамбург) пройдет матч 1-го тура Бундеслиги 2 Германии, в котором "Гамбург" встретится с "Шальке". Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

"Гамбург"

Клуб - легенда немецкого футбола, 6-кратный чемпион страны, трижды бравший национальные кубки. Более того, "динозавры" побеждали и в Кубке Кубков, и даже в Кубке европейских чемпионов, да и в Кубке УЕФА добирался до финала. И, главное, команда имела уникальный статус единственной, кто не вылетал из Бундеслиги 1. Но в 2018-м все-таки состоялось первое понижение в классе. Казалось, что гранд сразу же вернется, но нет, постоянно кто-то оказывался сильнее. Сначала "красноштанники" трижды и вовсе финишировали только 4-ми, потом проигрывали в стыковых поединках - сначала "Герте", а в июне, без шансов, "Штутгарту" - 0-3 и 1-3. Тем не менее, Тим Вальтер остается на посту, который занимает с 2021-го года. Остается надеяться, что капитально обновившаяся команда сможет наконец-то финишировать в паре лидеров.

"Шальке"

Команда начинает превращаться в местный "футбольный лифт". Вскоре после вице-чемпионства, взятого под руководством Доменико Тедеско, произошел глубокий спад, что закономерно закончился вылетом в Бундеслигу 2. В отличие от "Гамбурга", в ней не задержались, вернувшись напрямую с первой же попытки, год назад. Но оказалось, что "кобальтовые" не тянут уровень высшего дивизиона. Они постоянно были среди аутсайдеров, и, несмотря на смену тренера, в итоге покинули Бундеслигу 1 с предпоследней позиции. При этом Томас Райс сохранил пост, который занимает с октября прошлого года. А вот состав достаточно сильно изменился. В основном подписывали свободных агентов, но нашли и пару миллионов, чтобы приобрести у "Падерборна" Шалленберга.

Статистика личных встреч

В последний раз стороны пересекались в 2021-м году, тоже в рамках Бундеслиги 2. Тогда "Гамбург" выиграл дома и свел к ничьей матч в Гельзенкирхене, но в итоге "на повышение" пошел "Шальке".

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество "Гамбургу", что играет дома. Но ждем интересное противостояние, что принесет "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,77).

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.77
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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