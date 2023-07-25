Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.77 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.35 Сделать ставку

28 июля на "Имтех Арена" (Гамбург) пройдет матч 1-го тура Бундеслиги 2 Германии, в котором "Гамбург" встретится с "Шальке". Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

"Гамбург"

Клуб - легенда немецкого футбола, 6-кратный чемпион страны, трижды бравший национальные кубки. Более того, "динозавры" побеждали и в Кубке Кубков, и даже в Кубке европейских чемпионов, да и в Кубке УЕФА добирался до финала. И, главное, команда имела уникальный статус единственной, кто не вылетал из Бундеслиги 1. Но в 2018-м все-таки состоялось первое понижение в классе. Казалось, что гранд сразу же вернется, но нет, постоянно кто-то оказывался сильнее. Сначала "красноштанники" трижды и вовсе финишировали только 4-ми, потом проигрывали в стыковых поединках - сначала "Герте", а в июне, без шансов, "Штутгарту" - 0-3 и 1-3. Тем не менее, Тим Вальтер остается на посту, который занимает с 2021-го года. Остается надеяться, что капитально обновившаяся команда сможет наконец-то финишировать в паре лидеров.

"Шальке" Команда начинает превращаться в местный "футбольный лифт". Вскоре после вице-чемпионства, взятого под руководством Доменико Тедеско, произошел глубокий спад, что закономерно закончился вылетом в Бундеслигу 2. В отличие от "Гамбурга", в ней не задержались, вернувшись напрямую с первой же попытки, год назад. Но оказалось, что "кобальтовые" не тянут уровень высшего дивизиона. Они постоянно были среди аутсайдеров, и, несмотря на смену тренера, в итоге покинули Бундеслигу 1 с предпоследней позиции. При этом Томас Райс сохранил пост, который занимает с октября прошлого года. А вот состав достаточно сильно изменился. В основном подписывали свободных агентов, но нашли и пару миллионов, чтобы приобрести у "Падерборна" Шалленберга. Статистика личных встреч В последний раз стороны пересекались в 2021-м году, тоже в рамках Бундеслиги 2. Тогда "Гамбург" выиграл дома и свел к ничьей матч в Гельзенкирхене, но в итоге "на повышение" пошел "Шальке". Прогноз Букмекеры отдают небольшое преимущество "Гамбургу", что играет дома. Но ждем интересное противостояние, что принесет "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,77).

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