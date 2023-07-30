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Прогноз на матч Галатасарай - Жальгирис Вильнюс 2 августа 2023 года

Прогноз на матч Галатасарай - Жальгирис Вильнюс 2 августа 2023 года
Галатасарай Галатасарай
Лига Чемпионов 02 авг 2023, 14:30 Галатасарай - Жальгирис
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Международные, Istanbul, NEF Stadyumu
Жальгирис Жальгирис
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П2(+2.5)
Коэф.: 1.76
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2 августа на "Неф" (Стамбул) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Галатасарай" встретится с "Жальгирис" (Вильнюс). Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

"Галатасарай"

Клуб за прошлый сезон совершил впечатляющий рывок. Ото дна в виде 13-го места в предыдущем розыгрыше местной Суперлиги не только получилось оттолкнуться - в итоге именно "кроваво-золотые" стали новым чемпионом страны, взяв уже 23-й такой титул, что стало новым национальным рекордом. Вот только сейчас в Турции новый сезон и близко не начался, и выезд в Литву стал первым официальным матчем после паузы. Более того, и трансферы начали оформлять только накануне, не считая арендованного Анхелиньо. В итоге уже перебравшиеся в Стамбул Бакамбю и Заа в Прибалтику не ездили. Как и лучший бомбардир прошлого сезона, Икарди, чей контракт почему-то не спешили выкупить у ПСЖ, хотя тому аргентинец явно не был нужен. Не потому ли в итоге упустили шанс все решить уже в гостях - закончили 2-2.

"Жальгирис" (Вильнюс)

Команда в основном доминирует в литовском футболе. Правда, сейчас пока что на 1-м месте держится "Паневежис", и смотрится на нем достаточно солидно. Не исключено, что привычного фаворита отвлекает сейчас участие в квалификации Лиги чемпионов. Там литовцы не без труда справились в прошлом раунде со скромной "Стругой". После нулевой ничьей на своем поле сопернику в Северной Македонии дали открыть счет, на 75-й минуте - а потом героически и не без везения (решающим стал автогол) успели оформить волевые 2-1. С турками тоже "зелено-белые" оставили за собой последнее слово. Правда, на этот раз ограничились тем, что вырвали дома ничью. Герой,Казлаускас, оформивший 2-2, на радостях получил 2-ю "желтую".

Статистика личных встреч

Прибалты впервые приедут к "Галатасараю".

Прогноз

Букмекеры ждут только победы стамбульского гранда. Но "Жальгирис" может попробовать использовать дефицит игровой практики соперника - ставим на литовцев при форе "+2,5 голов" (коэффициент - 1,76).

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Прогноз на матч П2(+2.5)
Коэф.: 1.76
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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