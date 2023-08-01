Прогноз на матч Тотал больше 3.5 Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

2 августа в Турции состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги Чемпионов между "Галатасараем" и "Жальгирисом".

В первой игре "Галатасарай" не смог сохранить преимущество на поле “Жальгириса”, пропустив от скромного представителя Литвы гол в компенсированное время. В итоге встреча завершилась со счетом 2:2.

"Галатасарай"

Команда принимает участие в квалификации Лиги Чемпионов со второго раунда, благодаря победе в чемпионате Турции в прошлом сезоне.

Турецкое первенство еще не стартовало, а значит команда вряд ли находится в идеальных кондициях, о чем говорит и результат первого матча, где турки не смогли обыграть скромного соперника.

"Жальгирис"

Домашняя ничья с “Галатасараем” оставляет команде теоретические шансы на выход в следующий раунд отборочного турнира.

В целом же, не проиграть туркам, да еще и забить в их ворота два мяча, – это очень большое достижение для чемпиона Литвы.

Ранее в квалификации Лиги Чемпионов футболисты "Жальгириса" смогли преодолеть сопротивление "Струги" - дома сыграли вничью (0:0) и победили в гостях (2:1).

Статистика перед матчем

Чемпион Турции выиграл 7 из 10 последних матчей на своем поле, а вот последние четыре гостевых матча "Жальгириса" прошли довольно результативно - там пробивался тотал больше 2.5.

Интересно, что "Галатасарай" забил минимум два гола в 4 последних домашних матчах.

Прогноз

Победа “Галатасарая” очевидна, но на нее дают слишком маленький коэффициент. Будем ставить на исход тотал матча больше 3,5 за 1.8.

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