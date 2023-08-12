Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 1.71 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

15 августа на "Тюрк Телеком Стэдиум" (Стамбул) пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Галатасарай" встретится с "Олимпией" (Любляна). Старт поединка запланирован на 20:00 по европейскому времени.

"Галатасарай"

Клуб начал защиту титула только перед этим поединком - стартовала уже и турецкая Суперлига. Да и трансферы в Стамбуле проворачивать не спешили. Только в конце июля выкупили контракт Икарди, чьи голы во многом и позволили так уверенно вернуть себе "золото". Чуть раньше оформили трансферы Заа и Бакамбу, а Керем Демирбай пришел из "Байера" уже в этом календарном уровне. Но "кроваво-золотые" пока что на голом классе уверенно проходят квалификацию. Причем с "Жальгирисом" получилось сложнее, там сначала в Вильнюсе была боевая ничья 2-2, и только дома за счет единственного гола Мертенса смогли выбить литовцев. А вот словенцев получилось разгромить - и снова не обошлось без мяча Дриса. Хотя тут героем стал Актюркоглу, у которого забитый и ассист в самой концовке, когда оформили итоговые 3-0.

"Олимпия" (Любляна) Команда после того, как Словения стала независимой и образовался свой чемпионат, смогла установить доминирование, что вылилось в 4 чемпионства кряду, в 1992-1995. Но потом "Марибор" и компания скинули соперника с вершины. Достаточно сказать, что до 2016-го новых таких титулов не завоевывали. А за последние сезоны только трижды, в том числе и весной, столичный проект вырывался на 1-е место. Таким образом, получилось вернуться в квалификацию Лиги чемпионов. Там сначала подопечные Жоау Энрикеша смогли приятно удивить, следом за латвийской "Валмиерой" (дважды по 2-1) прошли и такого сильного противника, "Лудогорец" (1-1 в Разграде, 2-1 дома с решающим мячом на 92-й минуте). Но в Стамбуле не получилось вообще ничего. Статистика личных встреч До этого стыка официальных матчей не было. Провели только товарищеский поединок в 2012-м году, что принес ничью 1-1. Прогноз Букмекеры не сомневаются, что турки снова выиграют. Не факт, что снова будет разгром, но можно ставить на "Галатасарай" с форой "-1 гол" (коэффициент - 1,71).

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