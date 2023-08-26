Прогноз на матч Победа Галатасарай Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

29 августа на "Тюрк Телеком Стэдиум" (Стамбул) пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором "Галатасарай" встретится с "Мольде". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Галатасарай"

Клуб в прошлом сезоне вернул себе чемпионский титул. С одной стороны, это вряд ли стало сенсацией, все-таки 1-е место взял национальный рекордсмен по всем внутренним титулам, и единственный, кто из всей Турции брал еврокубки. Но, с другой стороны, Окан Бурук принимал команду, за которую играл, после унизительного антирекорда в виде 13-го места в 2023-м - и досрочно оформил "золото" Суперлиги. После такого успеха и так неплохой состав пополнили Дервишоглу и Анхелиньо, Бакамбу и Заа, Демирбай и Тете, а в последнее время - и Зиеш, более того, идут интенсивные переговоры с Серхио Рамосом. И без него получилось следом за победами над "Жальгирисом" (правда, начинали только с 2-2 в Вильнюсе) и "Олимпией" выиграть и в Норвегии. Теперь нужно просто не проиграть.

"Мольде" Команда пытается спасти сезон через еврокубки. Уже понятно, что в Элитсерии не получится повторить прошлогоднюю победу в виде очередного титула - сейчас, после 19 матчей, от лидеров, "Буде-Глимта" и "Викинга", клуб отстает на 10 баллов. Так что не удивительно, что подопечные Эрлинга Мо сосредоточились летом на Лиге чемпионов, тем более что наконец-то там в квалификации многое получалось. Примечательно, что в обоих предыдущих раундах скандинавы проигрывали в 1-м поединке, что ХИКу (0-1), что "КИ Клаксвик" (1-2), но все это компенсировалось победой 2-0 в ответном поединке. Сейчас тоже было минимальное поражение, вот только 2-3 на этот раз было оформлено не на выезде, а дома. Причем Фредрик Мидтше оформил победу голом в ворота земляков на 93-й минуте. Теперь нужна "MFK" только победа на выезде. Статистика личных встреч 23-го августа стороны впервые сыграли друг с другом. Прогноз Букмекеры не верят, что скандинавы переломят ход противостояния с турецким грандом. Согласимся, что и в Стамбуле должны выиграть "кроваво-золотые" (коэффициент - 1,6).

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