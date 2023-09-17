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Прогноз на матч Галатасарай - Копенгаген 20 сентября 2023 года

Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Прогноз на матч Галатасарай - Копенгаген 20 сентября 2023 года
Галатасарай Галатасарай
Лига Чемпионов 20 сен 2023, 12:45 Галатасарай - ФК Копенгаген
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Международные, Istanbul, NEF Stadyumu
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Галатасарай
Коэф.: 1.6
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20 сентября на "Тюрк Телеком Стэдиум" (Стамбул) пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором "Галатасарай" встретится с "Копенгагеном".Старт поединка запланирован на 18:45 по европейскому времени.

"Галатасарай"

Клуб в прошлом сезоне настолько же мощно прибавил, "выстрелил", насколько глухо проваливался в розыгрыше Суперлиги 2021/2022. И это было, безусловно, достижением Окана Бурука, бывшего футболиста "кроваво-золотых", что стал новым наставником. Этим летом состав мощно укрепили, сумев подписать Анхелиньо, Бакамбю, Заа, Демирбая, Тете, Зиеша, а в дэдлайн - и Давидсона Санчеса с Танги Ндомбеле. Турки прошли без особенных проблем все 3 раунда квалификации. Причем не выиграли только самый первый поединок, в Вильнюсе, когда с не имеющими игровой практике "львами" "Жальгирис" сыграл 2-2. Впрочем, потом дома справились с литовцами, а потом по дважды обыгрывали и "Олимпию" (Любляна), и "Мольде". Но, конечно, сейчас список соперников будет на порядок сложнее.

"Копенгаген"

Команда появился намного позже своего соперника, только в начале 90-х. Но эти "львы" быстро получили статус местного флагмана, беря чемпионский титул в среднем каждый второй сезон. В том числе получилось оформить очередное "золото" датской Суперлиги и прошлой весной. Тем не менее, и подопечным Якоба Нееструпа пришлось преодолевать сразу 3 раунда квалификации, чтобы пробиться в групповой этап главного еврокубка. Сначала без проблем разбили исландский "Брейдаблик". А вот с пражской "Спартой" пришлось пробивать пенальти, причем в Чехии - благо, там был успех. Посде этого было проще с "Ракувом": выиграли 1-0 в Ченстохове, после чего были шансы повторить успех и дома, но поляки смогли напоследок вырвать хотя бы ничью, 1-1.

Статистика личных встреч

10 лет назад, осенью 2013-го года, стороны уже играли в групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда стороны обменялись победами на своих полях.

Прогноз

Букмекеры считают "Галатасарай" фаворитом. И уж дома звездные турки смогут оформить симпатии, выиграв матч (коэффициент - 1,6).

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Прогноз на матч Победа Галатасарай
Коэф.: 1.6
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