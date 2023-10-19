EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ 21 октября 2023 года

Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ 21 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Галатасарай - Бешикташ прогноз
Галатасарай Галатасарай
Суперлига Турция 21 окт 2023, 12:00 Галатасарай - Бешикташ
-
- : -
Турция, Istanbul, NEF Stadyumu
Бешикташ Бешикташ
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках девятого тура турецкой Суперлиги состоится стамбульское дерби между Галатасараем и Бешикташем. Встреча пройдет на Рамс Парке в субботу, 21 октября. Начало игры запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.

Галатасарай

Галатасарай — один из самых успешных кдубов своей страны. За свою историю команда успела завоевать 57 внутренних титулов и является действующим чемпионом Турции. «Львы» рекордное количество раз выигрывали все внутренние трофеи. С 2022 года главный тренер команды Окан Бурук, известный в прошлом турецкий футболист.

В квалификационной сетке Лиги Чемпионов команда уверенно прошла всех своих соперников. Сначала был обыгран литовский Жальгирис, а затем Олимпия из Словении и норвежский Мольде. На групповом этапе турки стартовали домашней игрой против Копенгагена, где сумели дважды забить в конце встречи и вырвать ничью, а затем сенсационно на Олд Траффорд одолели Манчестер Юнайтед.

В чемпионате Галатасарай выступает тоже неплохо. Команда еще не знает поражений в этом сезоне и отстает от лидирующего Фенербахче всего на 2 пункта.

Бешикташ

Амбиции этой команды в новом сезоне вряд ли ограничиваются попаданием в первую тройку призеров. Бешикташ из года в год пытается навязать борьбу за чемпионство и этот сезон не станет исключением.

Пока же Бешикташ не отстает от группы лидеров и сам входит в ее число. Однако восемь очков отрыва от первого места после восьми туров нельзя назвать хорошим результатом. «Орлы» на четвертой позиции в турнирной таблице Суперлиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Галатасарай не проигрывает уже 22 матча кряду. Последнее поражение датировано апрелем этого года. Проиграли как раз Бешикташу.
  • Бешикташ забивает в шести играх подряд.
  • На своем поле Галатасарай не проигрывает Бешикташу уже почти 6 лет.

Прогноз

Галатасарай считается фаворитом, однако мне кажется, что после смены главного тренера (исполняющим обязанности главного тренера недавно стал легендарный Бурак Йылмаз) Бешикташ сможет навязать борьбу. Ставить буду на Обе забьют.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Айн 19 октября 2023 года Кубок Лиги ОАЭ Сегодня, 10:30 Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Айн 19 октября 2023 года Аль-Наср Коэф.: 1.74 Аль-Айн Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года Кубок Португалии Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года Коэф.: 1.65 Брага Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Про-лига Саудовская Аравия 20 окт 2023, 14:00 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Аль-Хиляль Коэф.: 1.58 Аль-Халидж Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Бундеслига Германия 20 окт 2023, 14:30 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.6 Вердер Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Серия B Италия 20 окт 2023, 14:30 Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Парма Коэф.: 1.81 Комо Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 Отец Неймара опубликовал трогательный пост по случаю тяжелой травмы футболиста Новости футбола Сегодня, 04:30 В Барселоне обвинили Реал в ситуации с делом Негрейры Новости футбола Сегодня, 03:40 "Мне это не нравилось". Азар сказал, почему завершил карьеру Новости футбола Сегодня, 02:52 Тонали, Фаджоли, Дзаньоло и даже Бонуччи. Что нужно знать о скандале со ставками в Италии Новости футбола Сегодня, 02:27 Долги на 3 миллиона евро. Фаджоли дал показания в прокуратуре Новости футбола Сегодня, 02:21 Алжир приостановил чемпионат по футболу из-за войны Израиля и Сектора Газа Новости футбола Сегодня, 01:27 Неймар впервые поделился эмоциями после своей жуткой травмы Новости футбола Сегодня, 00:51 Настоящие чемпионы. Аргентина еще ни разу не пропустила гол после победы на ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 00:44 Бензема будет судиться с французским министром. Футболиста обвинили в связях с террористами Новости футбола Сегодня, 00:25 Интер Майами без Месси чудом ушел от поражения
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Айн 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Эспаньол — Леганес 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Осасуна — Гранада 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Гавр — Ланс 20 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Верона — Наполи 21 октября 2023 года