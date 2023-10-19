Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ 21 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках девятого тура турецкой Суперлиги состоится стамбульское дерби между Галатасараем и Бешикташем. Встреча пройдет на Рамс Парке в субботу, 21 октября. Начало игры запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.

Галатасарай

Галатасарай — один из самых успешных кдубов своей страны. За свою историю команда успела завоевать 57 внутренних титулов и является действующим чемпионом Турции. «Львы» рекордное количество раз выигрывали все внутренние трофеи. С 2022 года главный тренер команды Окан Бурук, известный в прошлом турецкий футболист.

В квалификационной сетке Лиги Чемпионов команда уверенно прошла всех своих соперников. Сначала был обыгран литовский Жальгирис, а затем Олимпия из Словении и норвежский Мольде. На групповом этапе турки стартовали домашней игрой против Копенгагена, где сумели дважды забить в конце встречи и вырвать ничью, а затем сенсационно на Олд Траффорд одолели Манчестер Юнайтед.

В чемпионате Галатасарай выступает тоже неплохо. Команда еще не знает поражений в этом сезоне и отстает от лидирующего Фенербахче всего на 2 пункта.

Бешикташ

Амбиции этой команды в новом сезоне вряд ли ограничиваются попаданием в первую тройку призеров. Бешикташ из года в год пытается навязать борьбу за чемпионство и этот сезон не станет исключением.

Пока же Бешикташ не отстает от группы лидеров и сам входит в ее число. Однако восемь очков отрыва от первого места после восьми туров нельзя назвать хорошим результатом. «Орлы» на четвертой позиции в турнирной таблице Суперлиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Галатасарай не проигрывает уже 22 матча кряду. Последнее поражение датировано апрелем этого года. Проиграли как раз Бешикташу.

Бешикташ забивает в шести играх подряд.

На своем поле Галатасарай не проигрывает Бешикташу уже почти 6 лет.

Прогноз

Галатасарай считается фаворитом, однако мне кажется, что после смены главного тренера (исполняющим обязанности главного тренера недавно стал легендарный Бурак Йылмаз) Бешикташ сможет навязать борьбу. Ставить буду на Обе забьют.

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