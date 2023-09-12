Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.89 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

16 сентября 2023 года в четвертом туре чемпионата Англии состоится матч между командами "Фулхэм" и "Лутон Таун". Гости являются дебютантами Премьер-лиги и пока идут без набранных баллов в новом сезоне.

"Фулхэм"

Лондонская команда резво начала новый чемпионат с победы над "Эвертоном". После этого в трех матчах с "Брентфордом", "Арсеналом" и "Манчестер Сити" “Фулхэм” набрал всего одно очко.

После четырех сыгранных матчей команда занимает 13-е место с четырьмя баллами. Если посмотреть на соперников, то такой показатель можно считать даже успешным.

Интересно, что в четырех матчах "Фулхэм" пропустил десять мячей и это второй худший результат в чемпионате на данный момент.

"Лутон Таун"

Новичок элиты английского футбола провел только три матча, но повода для радости болельщикам не было.

В новом сезоне “Лутон Таун” проиграл в матчах с "Брайтоном", "Челси" и "Вест Хэмом". К слову, стоит отметить, что гостевая команда выглядела вполне пригодной в этих матчах.

На данный момент “Лутон Таун” занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В трех матчах они забили два мяча при девяти пропущенных в свои ворота.

Интересные факты:

"Лутон" проиграл в последних трех матчах. Также команда во всех этих встречах проиграла и в первом тайме.

Прогноз на игру "Фулхэм" - "Лутон Таун".

В этом матче "Фулхэм" выглядит явным фаворитом. Но настораживает тот факт, что лондонский клуб пропустил 10 голов в 4 матчах.

Обе команды начали чемпионат неудачно и будут стремиться улучшить свое положение. Предлагаю поставить на исход "обе забьют" по коэффициенту 1.89.

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