Прогноз на матч Фулхэм - Лутон Таун 16 сентября 2023 года
16 сентября 2023 года в четвертом туре чемпионата Англии состоится матч между командами "Фулхэм" и "Лутон Таун". Гости являются дебютантами Премьер-лиги и пока идут без набранных баллов в новом сезоне.
"Фулхэм"
Лондонская команда резво начала новый чемпионат с победы над "Эвертоном". После этого в трех матчах с "Брентфордом", "Арсеналом" и "Манчестер Сити" “Фулхэм” набрал всего одно очко.
После четырех сыгранных матчей команда занимает 13-е место с четырьмя баллами. Если посмотреть на соперников, то такой показатель можно считать даже успешным.
Интересно, что в четырех матчах "Фулхэм" пропустил десять мячей и это второй худший результат в чемпионате на данный момент.
"Лутон Таун"
Новичок элиты английского футбола провел только три матча, но повода для радости болельщикам не было.
В новом сезоне “Лутон Таун” проиграл в матчах с "Брайтоном", "Челси" и "Вест Хэмом". К слову, стоит отметить, что гостевая команда выглядела вполне пригодной в этих матчах.
На данный момент “Лутон Таун” занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В трех матчах они забили два мяча при девяти пропущенных в свои ворота.
Интересные факты:
"Лутон" проиграл в последних трех матчах. Также команда во всех этих встречах проиграла и в первом тайме.
Прогноз на игру "Фулхэм" - "Лутон Таун".
В этом матче "Фулхэм" выглядит явным фаворитом. Но настораживает тот факт, что лондонский клуб пропустил 10 голов в 4 матчах.
Обе команды начали чемпионат неудачно и будут стремиться улучшить свое положение. Предлагаю поставить на исход "обе забьют" по коэффициенту 1.89.
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