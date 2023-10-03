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Прогноз на матч Фрайбург - Вест Хэм 5 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Фрайбург - Вест Хэм прогноз
Фрайбург Фрайбург
Лига Европы 05 окт 2023, 12:45 Фрайбург - Вест Хэм
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Международные, Freiburg, Стадион Европа-Парк
Вест Хэм Вест Хэм
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.52
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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы состоится встреча, в которой немецкий Фрайбург примет на своем поле английский Вест Хэм. Противостояние пройдет 5 октября.

Фрайбург

Немецкая команда довольно успешно стартовала в новой европейской кампании. В первом туре группового этапа она обыграла на выезде греческий Олимпиакос, что стало неожиданностью для многих.

В целом, Фрайбург уже из года в год становится все более заметной командой на европейской арене и такие результаты, как с греками, случаются все чаще.

Во втором матче им предстоит более сложное испытание в лице одного из середняков английской Премьер-лиги. К слову, немецкому коллективу должны помочь родные трибуны, которые наверняка будут забиты на максимум.

Вест Хэм

В первом матче группового этапа Лиги Европы англичанам противостояла скромная сербская команда Бачка Топола. “Молотобойцы” добыли победу со счетом 3:1, хотя легкой ее назвать уж никак нельзя. Дело в том, что гости выигрывали 1:0 по ходу второго тайма, но потом англичане собрались и при родных трибунах забили три гола в ворота соперников.

В прошлом сезоне Вест Хэм победил в Лиге конференций, добыв свой первый европейский трофей за более чем 20 лет. В этом сезоне они автоматически попали в Лигу Европы, хотя по результатам минувшего первенства страны права на участие в еврокубках они бы не добились.

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют результативный футбол и этот матч вряд ли станет исключением. Буду ставить на исход обе забьют. На это событие букмекеры установили котировку 1.52.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.52
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