Прогноз на матч Фрайбург - Вест Хэм 5 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.52 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы состоится встреча, в которой немецкий Фрайбург примет на своем поле английский Вест Хэм. Противостояние пройдет 5 октября.

Фрайбург

Немецкая команда довольно успешно стартовала в новой европейской кампании. В первом туре группового этапа она обыграла на выезде греческий Олимпиакос, что стало неожиданностью для многих.

В целом, Фрайбург уже из года в год становится все более заметной командой на европейской арене и такие результаты, как с греками, случаются все чаще.

Во втором матче им предстоит более сложное испытание в лице одного из середняков английской Премьер-лиги. К слову, немецкому коллективу должны помочь родные трибуны, которые наверняка будут забиты на максимум.

Вест Хэм

В первом матче группового этапа Лиги Европы англичанам противостояла скромная сербская команда Бачка Топола. “Молотобойцы” добыли победу со счетом 3:1, хотя легкой ее назвать уж никак нельзя. Дело в том, что гости выигрывали 1:0 по ходу второго тайма, но потом англичане собрались и при родных трибунах забили три гола в ворота соперников.

В прошлом сезоне Вест Хэм победил в Лиге конференций, добыв свой первый европейский трофей за более чем 20 лет. В этом сезоне они автоматически попали в Лигу Европы, хотя по результатам минувшего первенства страны права на участие в еврокубках они бы не добились.

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют результативный футбол и этот матч вряд ли станет исключением. Буду ставить на исход обе забьют. На это событие букмекеры установили котировку 1.52.

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