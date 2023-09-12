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В очередном туре чемпионата Германии состоится матч между командами "Фрайбург" и "Боруссия" Дортмунд. Встреча пройдет 16 сентября, в субботу.

"Фрайбург"

Для команды старт нового сезона был чем-то сказочным. В первых двух турах она победила "Вердер" и “Хоффенхайм”. Уже в третьем тура сказка закончилась “Фрайбург” потерпел поражение от “Штутгарта”.

После трех матчей у “Фрайбурга” восьмое место в турнирной таблице с шестью баллами в активе. В трех матчах нового сезона команда забила лишь три мяча, при этом пропустила в свои ворота шесть раз.

"Боруссия" Дортмунд

По непонятным причинам для вице-чемпиона прошлого сезона новая кампания складывается достаточно сложно. В трех матчах “шмели” добыл пять баллов, хотя должны были выигрывать все три встречи.

В обоих случаях дортмундцам не хватило совсем немного, чтобы дожать соперника и вырвать победу. В итоге – в активе команды одна победа и две ничьих.

Сейчас “Боруссия” идет на девятом месте в турнирной таблицы. В трех матчах команда забила четыре гола и пропустила три.

Прогноз на предстоящий матч между "Фрайбургом" и "Боруссией" Дортмунд

Обе команды должны быть максимально мотивированы, так как старт нового сезона вышел у них смазанным. Такой настрой соперников обещает нам очень агрессивную и атакующую игру, особенно учитывая, что только "Дортмунд" предпочитает действовать именно в таком стиле.

Судя по всему, в этой встрече будет много забитых мячей. Поэтому мы выбираем ставку на тотал больше 3 за коэффициент 1.7.

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