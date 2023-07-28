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В матче первого тура Второй Бундеслиги сыграют "Фортуна" и "Герта". Встреча состоится 29 июля в Дюссельдорфе.

"Фортуна"

Как и другие фавориты Второй Бундеслиги эта команда надеется пробиться в элитный дивизион. В прошлом сезоне им для этого не хватило совсем малого – они заняли 4-е место в турнирной таблице, уступив лидерам 8 очков.

Во время летних сборов “Фортуна” в целом показала хорошие результаты, не выиграв только одну в одном матче (была ничья 1:1).

"Герта"

Эта команда вылетела из элитного дивизиона впервые за последние 10 лет.

В прошлом сезоне столичный коллектив занял последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, а отставание от зоны переходных матчей составило только 4 очка.

Статистика и история встреч

У “Фортуны” сейчас серия из пяти матчей без поражений (3 победы и 2 ничьих). Команда играет в результативный футбол – в четырех из пяти матчей пробивался тотал 2,5 гола. Интересно, что “Фортуна” не знает поражений на своем поле уже в девяти матчах.

В то же время "Герта" проиграла только 1 из последних 4 матчей (при двух победах). В 6 из последних 7 матчей "Герты" проходил исход “Обе команды забьют”, а еще в пяти – команды пробивали тотал больше 2,5 гола.

Есть и печальный момент – "Герта" выиграла только 1 из последних 14 гостевых матчей, при этом допустив 11 поражений.

Прогноз

Матчи между "Фортуной" и "Гертой" складываются результативно, о чем говорит статистика. Будем ставить на этот исход и в этот раз.

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