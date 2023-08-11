"Сантос"

Команда продолжает свое падение. Прошлый сезон 8-кратный чемпион страны и 3-кратный победитель Копы Либертадорес закончил только на 12-й позиции. Даже этого хватило для того, чтобы бразильцы стартовали в Копе Судамерикана. Но, начав с победы над "Блумингом", потом прибавили только 2 ничьи в 5 матчах, что не позволило выйти из группы. Более того, на внутренней арене все скатилось уже до реальной борьбы за выживание - набрано в 18 поединках ровно 18 очков. Причем 10 из них (и 3 победы из 4) пришлись на первые 6 матчей Серии А. Да, в июле получилось вырвать победу 4-3 над "Гоясом" дома. Но в 4-х поединках после этого чередовались ничьи и поражения, что отправили "рыб" в зону вылета.

Статистика личных встреч

"Триколор" успешно играют в последнее время с "Сантосом". В том числе он набрал 4 очка в 2022-м году - 0-0 дома, 2-0 на выезде.

Прогноз

Букмекеры не ждут успеха от "рыб". Они слишком слабы и играют на выезде - рекомендуем ставить на победу "трехцветных из Рио" (коэффициент - 1,62).