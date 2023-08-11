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Прогноз на матч Форталеза - Сантос 14 августа 2023 года

Прогноз на матч Форталеза - Сантос 14 августа 2023 года
Форталеза Форталеза
Серия A Бразилия 13 авг 2023, 17:30 Форталеза - Сантос
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Бразилия,
Сантос Сантос
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Форталеза
Коэф.: 1.62
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14 августа на "Кастелао" (Форталеза) пройдет матч 19-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Форталеза" встретится с "Сантосом". Старт поединка запланирован на 00:30 по европейскому времени.

"Форталеза"

Клуб последние годы проводили невнятно - достаточно сказать, что с 2010-го по 2017-й год он болтался постоянно в 3-м дивизионе. На таком фоне 8-е место в прошлом розыгрыше выглядит настоящим прорывом. Оно позволило даже стартовать в квалификации Копы Либертадорес. Там, правда, не прошли 2-й барьер, в виде опытного "Серро Портеньо". Но зато в Копе Судамерикана бразильцы выиграли 5 поединков из 6. А потом, уже в августе, выбили в первом раунде плей-офф "Либертад" - 1-0 в Парагвае, 1-1 дома. Но при этом "трехцветные из стали" сдали на внутренней арене. Кубок закончился поражением "Палмейрасу" на стыке весны и лета. В Серии А был неплохой старт, но результаты ухудшились. А все 4 крайних поединка и вовсе закончились только поражениями. В итоге команда откатилась аж на 13-е место с 23-мя очками после 18 туров.

"Сантос"

Команда продолжает свое падение. Прошлый сезон 8-кратный чемпион страны и 3-кратный победитель Копы Либертадорес закончил только на 12-й позиции. Даже этого хватило для того, чтобы бразильцы стартовали в Копе Судамерикана. Но, начав с победы над "Блумингом", потом прибавили только 2 ничьи в 5 матчах, что не позволило выйти из группы. Более того, на внутренней арене все скатилось уже до реальной борьбы за выживание - набрано в 18 поединках ровно 18 очков. Причем 10 из них (и 3 победы из 4) пришлись на первые 6 матчей Серии А. Да, в июле получилось вырвать победу 4-3 над "Гоясом" дома. Но в 4-х поединках после этого чередовались ничьи и поражения, что отправили "рыб" в зону вылета.

Статистика личных встреч

"Триколор" успешно играют в последнее время с "Сантосом". В том числе он набрал 4 очка в 2022-м году - 0-0 дома, 2-0 на выезде.

Прогноз

Букмекеры не ждут успеха от "рыб". Они слишком слабы и играют на выезде - рекомендуем ставить на победу "трехцветных из Рио" (коэффициент - 1,62).

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Прогноз на матч Победа Форталеза
Коэф.: 1.62
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БетВиннер 4.20
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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