Прогноз на матч Победа Форталеза Коэф.: 1.66 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

16 июля на "Кастелао" (Форталеза) пройдет матч 15-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Форталеза" сыграет против "Куябы". Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

"Форталеза"

Команда с 2010-го и по 2017-м играла только в 3-м дивизионе Бразилии. Потом был резкий рывок, например, Серию В проскочили буквально за 1 только 2018-й год. А уже в высшем дивизионе страны, было достаточно высокое, как для этого скромного коллектива, 8-е место. И, похоже, на этом уровне получается держаться достаточно стабильно. Да, в кубке проиграли "Палмейрас", а с Копу Либертадорес бразильцев не пустил "Серро Портеньо". Зато в Копе Судамерикана бразильцы выиграли в "группе" 5 матчей из 6. Да и в рамках Серии А подопечные Хуана Пабло Войводы, выиграв трижды в 4-х крайних турах, смогли подняться на 7-е место. Более того, у них 23 очка, всего на 1 меньше, чем у "Флуминенсе", что идет 4-м. Более того, у "Фламенго", 2-й команды в нынешней таблице, 26 - дистанция в 1 победу!

"Куяба" Клуб доминировал на уровне одного штата Мату-Гросу - там получилось взять 12 побед, в том числе во всех 3-х последних розыгрышах. Но при этом молодой коллектив (основан только в 2001-м году) только в позапрошлом розыгрыше добил право дебютировать в Серии А. И "золотые" смогли завершить чемпионат 2022-го на 16-й позиции - этого хватило для того, чтобы сохранить "прописку" в Бразилейрао. Примерно на таком же уровне команда держится и сейчас - ниже "экватора", но над опасной зоной. Июнь закончился парой поражений, не только с лидером, "Ботафого", но и с новичком-аутсайдером, "Васко да Гама". Но в новом календарном месяце, на своем поле, "Куяба" выиграла у "Сантоса" и взяла ничью с "Баией", что позволило закрепиться на 14-й позиции. Статистика личных встреч "Куяба" не проигрывала 6 матчей кряду, и подытожила серию парой побед. Но в августе "Форталеза" оформила выездные 1-0. Прогноз Букмекерские конторы не ждут интригу в данном поединке. Согласимся и берем ставку на победу "Форталезы" (коэффициент - 1,66).

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