Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.15 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

29 июля состоится матч 17-го тура чемпионата Бразилии, в котором “Флуминенсе” на своем поле примет “Сантос”.

“Флуминенсе”

В прошлом сезоне команда стала бронзовым призером первенства, но в последнее время испытала небольшой спад в своей игре.

По итогам 16-ти туров коллектив идет на 7-й строчке турнирной таблицы и сейчас выступления “Флуимненсе” похоже на американские горки – в них нет никакой стабильности.

“Сантос”

Болельщики крайне разочарованы игрой своих любимцев в этом сезоне. Команда особенно плохо играет в обороне, что и сказывается на результате. Даже смена нового тренера никак не отразилась на игре, а может даже и сделала ее еще более неуверенной.

По итогам 16-ти туров чемпионата “Сантос” идет на 14-й строчке турнирной таблицы и лишь на три очка опережает зону вылета, что никак не может устраивать футболистов, тренерский штаб, болельщиков и руководство клуба.

История противостояния и статистика

Между собой команды провели 66 матчей, 28 из которых завершились победой “Флуминенсе”. В свою очередь “Сантос” сумел выйти победителем в 24-х матчах, остальные игры завершились с ничейным результатом.

В последних двух очных противостояниях команды сыграли вничью - 2:2 и 0:0, а последним победителем этой пары был именно “Сантос” (домашняя победа со счетом 2:0).

Прогноз на матч

“Флуминенсе” прекрасно знает о проблемах “Сантоса” в обороне и попытается ими воспользоваться. Скорее всего, с первых минут хозяева поля пойдут в атаку, что оставит возможность для игроков гостевой команды больше контратаковать.

Буду ставить на исход - обе команды забьют.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram