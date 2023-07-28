Прогноз на матч Флуминенсе - Сантос 29 июля 2023 года
29 июля состоится матч 17-го тура чемпионата Бразилии, в котором “Флуминенсе” на своем поле примет “Сантос”.
“Флуминенсе”
В прошлом сезоне команда стала бронзовым призером первенства, но в последнее время испытала небольшой спад в своей игре.
По итогам 16-ти туров коллектив идет на 7-й строчке турнирной таблицы и сейчас выступления “Флуимненсе” похоже на американские горки – в них нет никакой стабильности.
“Сантос”
Болельщики крайне разочарованы игрой своих любимцев в этом сезоне. Команда особенно плохо играет в обороне, что и сказывается на результате. Даже смена нового тренера никак не отразилась на игре, а может даже и сделала ее еще более неуверенной.
По итогам 16-ти туров чемпионата “Сантос” идет на 14-й строчке турнирной таблицы и лишь на три очка опережает зону вылета, что никак не может устраивать футболистов, тренерский штаб, болельщиков и руководство клуба.
История противостояния и статистика
Между собой команды провели 66 матчей, 28 из которых завершились победой “Флуминенсе”. В свою очередь “Сантос” сумел выйти победителем в 24-х матчах, остальные игры завершились с ничейным результатом.
В последних двух очных противостояниях команды сыграли вничью - 2:2 и 0:0, а последним победителем этой пары был именно “Сантос” (домашняя победа со счетом 2:0).
Прогноз на матч
“Флуминенсе” прекрасно знает о проблемах “Сантоса” в обороне и попытается ими воспользоваться. Скорее всего, с первых минут хозяева поля пойдут в атаку, что оставит возможность для игроков гостевой команды больше контратаковать.
Буду ставить на исход - обе команды забьют.
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