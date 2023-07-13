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Прогноз на матч Флуминенсе - Фламенго 16 июля 2023 года

Прогноз на матч Флуминенсе - Фламенго 16 июля 2023 года
Флуминенсе Флуминенсе
Серия A Бразилия 16 июл 2023, 15:00 Флуминенсе - Фламенго
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- : -
Бразилия,
Фламенго Фламенго
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2
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16 июля на "Маракана" (Рио-де-Жанейро) пройдет матч 15-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Флуминенсе" сыграет против "Фламенго". Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

"Флуминенсе"

Команда и в прошлом сезоне не смогла добиться завоевания нового трофея - чемпионство 2012-го года так и остается пока что последним заметным успехом. Сейчас будет новая попытка проявить себя, и она пока что получается неплохой. В Копа Либертадорес бразильцы все решили в группе, выиграв на старте цикла трижды - для плей-офф потом хватило и только 1-1 со "Спортинг Кристал" в 6-м туре после пары поражений. В чемпионате "Команда воинов" не так уж блещет, но при этом получается выигрывать все-таки чаще, чем проигрывать. С учетом домашних 2-0 с "Интернасьоналем" в 14-м туре у "Большого Флу" 24 балла, и только у 3-х в нынешней Серии А на данный момент в копилке больше баллов.

"Фламенго"

Клуб в прошлом сезоне снова смог пополнить свой реестр достижений ярким успехом. Именно он стал победителем Копы Либертадорес, и это было повторением успеха 2019-го года. Тем не менее, после тяжелого старта в новом цикле "стервятники" пошли на тренерскую рокировку, позвав на пост Хорхе Сампаоли. Не сразу, но ставка на аргентинца сыграла. С ним получилось выйти в плей-офф новой Копы - не все получалось, но бразильцы выиграли оба крайних поединка. А в Серии А, где было 3 поражения кряду в апреле-мае, получилось выиграть 7 из 10 матчей. В прошлом туре, правда, была только ничья на поле принципиального противника в лице "Палмейрас" - закончили 1-1. Но и этот результат позволяет остаться на 2-м месте, правда, "Гремиу" опережают только по дополнительным показателям, набрав по 26 очков.

Статистика личных встреч

Стороны играли весной в финале штата, и "Флуминенсе" взял трофей, разгромив соперника 4-1 после 0-2 на выезде. Но потом, в кубке, уже "стервятники" были сильнее: 2-0 дома после 0-0 в гостях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару достаточно равной, даже отдают небольшое преимущество гостям. Но вряд ли битва принципиальных соперников будет зрелищной - ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 2,0).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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