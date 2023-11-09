Прогноз на матч Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнс 11 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 5.5 Коэф.: 2.37 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В ночь с пятницы 10 ноября на субботу 11 ноября состоится матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между Флоридой Пантерс и Каролиной Харикейнс. Игра начнется в 1:00 по центральноевропейскому времени. Эти команды встречались в финале Восточной конференции в предыдущем сезоне.

Флорида Пантерз

Прошлогодний финалист Кубка Стэнли, Флорида Пантерз, довольно неплохо начала новый сезон. В 12 матчах команда одержала семь побед и потерпела пять поражений (одно в овертайме). Флорида занимает пятую строчку в Восточной конференции и имеет в своем активе 15 очков.

Стоит отметить, что только в четырех матчах Пантерз забивали более трех шайб. Семь матчей подряд команда Пола Мориса не могла забить четыре гола. Только в последних двух они смогли улучшить эту статистику. У Флориды показатель пропущенных и заброшенных шайб равный - 35:35. Лучшим "снайпером" команды является Сэм Райнхарт, который имеет в своем активе девять голов и шесть ассистов.

Что касается травм, то четыре игрока не смогут принять участие в этой игре. Два защитника Экблад и Монтур, а также два нападающих - Беннет и Гаджович, находятся в лазарете. Причем это основные игроки для Флориды.

Каролина Харрикейнс

"Ураганы" начали этот сезон немного лучше, чем Флорида. Сейчас Каролина занимает третью строчку в Восточной конференции и имеет в активе восемь побед при пяти поражениях. Таким образом, коллектив Рода Бриндамора имеет 16 очков.

В последних матчах Каролина тоже не так много забивает. В последних семи матчах только однажды Харрикейнс забивали более трех голов. Только два игрока пока травмированы у "ураганов" - голкипер Андерсон и защитник Пеши. Мартин Нечас является самым результативным хоккеистом у Каролины. Хоккеист пять раз забросил и шесть раз ассистировал.

Прогноз

Несмотря на то, что обе команды не так много забивают и проблемы с составами, можно сделать вывод, что матч будет не слишком результативным. Моя ставка - тотал матча меньше 5,5 голов.

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