Прогноз на матч Флора - Ракув 18 июля 2023 года
В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов эстонская "Флора" на своем поле сыграет против футболистов польского "Ракува".
В первом матче поляки одержали победу со счетом 1:0.
"Флора"
В своем национальном чемпионате у “Флоры” дела идут неплохо, хотя команда и не является единоличным лидером первенства. На данный момент она делит лидерство с "Левадией" после 20 сыгранных туров, уступая по дополнительным показателям.
Несмотря на то, что "Флора" считалась аутсайдером, футболисты эстонской команды все же показали достойную игру.
"Ракув"
Этот коллектив прогрессирует с каждым сезоном и в первом матче они показали, что не зря получили право сыграть в Лиге чемпионов. В действиях футболистов была какая-то нервозность, но в целом они выглядели неплохо.
Статистика и история противостояния
"Флора" проиграла только один из последних шести матчей, но при этом выиграла только два. Интересно, что эстонская команда не смогла забить в трех из четырех последних игр.
"Флора" также имеет пяти матчевую серию без поражений дома.
В то же время "Ракув" имеет четырехматчевую серию без поражений (две победы и две ничьих), а в шести из семи последних матчей польской команды заходила ставка на "Тотал меньше 2,5 гола".
Прогноз на матч
В субботу "Ракув" провел крайне тяжелый матч за Суперкубок Польши и проиграл в серии послематчевых пенальти. Не исключено, что усталость после этой игры может повлиять на их игру в Таллине.
У "Флоры" наблюдается проблема с результативностью, в то время как "Ракув" хорошо выступает в обороне и может использовать контратаки для своих шансов. Поставим на Тотал матча меньше 2.5.
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