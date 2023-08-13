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Прогноз на матч Флора - Фарул 16 августа 2023 года

Прогноз на матч Флора - Фарул 16 августа 2023 года
Флора Флора
Лига конференций 16 авг 2023, 12:00 Флора - Вииторул Константа
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Международные, Tallinn, A Le Coq Arena
Вииторул Константа Вииторул Константа
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Победа Вииторул Константа
Коэф.: 2.28
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16 августа на "Стадионул Чентрал" (Овидиу) пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Флора" встретится с "Фарулом". Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.

"Флора"

Клуб считается по праву 1-м из лидеров эстонского футбола. В прошлом году "зелено-белые" смогли оформить свой уже 14-й титул чемпиона страны. Более того, в 2021-м прибалты смогли дебютировать на групповом раунде еврокубка, пусть даже и Лиги конференций. Там даже получилось набрать 5 очков (у "Партизана" даже выиграли), но этого было мало для прохода в плей-офф. Правда, прошлым летом представитель Таллина вылетел в Лиге Европы от первого же противника, СИКа (в экстра-тайме на выезде). Сейчас, вернув себе 1-е место в прошлом розыгрыше, и пытаясь сохранить его (идут нос к носу с привычным конкурентом, "Левадией"), "Флора" традиционно беззубо себя показала в квалификации Лиги чемпионов. Она еще в июле проиграла и на выезде, и дома, причем там и вовсе 0-3. В прошлыйчетверг этот негативный счет снова повторился.

"Фарул"

Команда имеет долгую и достаточно запутанную, в плане последних лет, историю. Но, важно, что объединение с "Вииторулом" позволило наконец-то выйти на пик. В прошлом сезоне "акулы" стали чемпионом Румынии. Правда, в новом розыгрыше детище Георге Хаджи пока что очень нестабильно показывает себя на внутренней арене. А в Лиге чемпионов, дебютировав с домашних 1-0 против соседнего "Шерифа", на выезде с тем же счетом проиграли в основное время в Тирасполе, и еще пару мячей в экстра-тайме. В Лиге конференций получилось куда как успешнее. У "Урарту" выиграли с одинаковым счетом 3-2 как на своем поле, так и на выезде, в Армении. Ну, а с эстонцами оба поединка стороны решили провести в Овидиу, то есть в логове румын.10-го августа там хозяева добились победы со счетом, что не оставляет интригу.

Статистика личных встреч

"Фарул" редко пробивался в еврокубки. Так что не удивительно, что раньше он с "Флорой" не играл.

Прогноз

Букмекеры не ждут, что эстонцы на выезде "хлопнут дверью". Ставим на победу "Фарула"(коэффициент - 2,28).

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Прогноз на матч Победа Вииторул Константа
Коэф.: 2.28
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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