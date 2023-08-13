"Фарул"

Команда имеет долгую и достаточно запутанную, в плане последних лет, историю. Но, важно, что объединение с "Вииторулом" позволило наконец-то выйти на пик. В прошлом сезоне "акулы" стали чемпионом Румынии. Правда, в новом розыгрыше детище Георге Хаджи пока что очень нестабильно показывает себя на внутренней арене. А в Лиге чемпионов, дебютировав с домашних 1-0 против соседнего "Шерифа", на выезде с тем же счетом проиграли в основное время в Тирасполе, и еще пару мячей в экстра-тайме. В Лиге конференций получилось куда как успешнее. У "Урарту" выиграли с одинаковым счетом 3-2 как на своем поле, так и на выезде, в Армении. Ну, а с эстонцами оба поединка стороны решили провести в Овидиу, то есть в логове румын.10-го августа там хозяева добились победы со счетом, что не оставляет интригу.

Статистика личных встреч

"Фарул" редко пробивался в еврокубки. Так что не удивительно, что раньше он с "Флорой" не играл.

Прогноз

Букмекеры не ждут, что эстонцы на выезде "хлопнут дверью". Ставим на победу "Фарула"(коэффициент - 2,28).