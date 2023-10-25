Прогноз на матч Фиорентина — Чукарички 26 октября 2023 года

Прогноз на матч П1(-2.5) Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

26 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги конференций, в котором итальянская "Фиорентина" примет на своем поле сербский клуб “Чукарички”.

Фиорентина

Эта команда довольно успешно провела прошлый сезон на еврокубковой арене, да и в целом она сейчас входит в тройку самых результативных команд Европы по итогам календарного года.

Сезон в Лиге конференций для "Фиорентины" начался с ничьей в матче с бельгийским "Генком" (2:2) в первом туре. После этого итальянская команда также сыграла вничью, на этот раз с "Ференцварошем" (2:2) из Венгрии.

Таким образом, после двух туров "Фиорентина" занимает третье место в группе, имея 2 очка.

В итальянской Серии А "Фиорентина" выглядит неплохо и входит в первую пятерку команд. “Фиалки” в последнем матче национального чемпионата сенсационно потерпели поражение от "Эмполи" (0:2), который до этого в восьми турах забил лишь один гол.

Чукарички

Этот скромный сербский клуб стартовал в Лиге конференций с поражения, уступив венгерскому "Ференцварошу" (1:3). После этого было также предсказуемое поражение против "Генка" (0:2). В чемпионате Сербии "Чукарички" занимает шестое место с 16-ю очками.

В целом, от “Чучкаричков” никто не ждет прорыва, но команда показала, что может навязывать борьбу, хотя очков это сербам пока не принесло.

Прогноз на матч

Мне кажется, что вопросов у “Фиорентины” в игре с таким соперником возникнуть не должно. Очевидно, что итальянская команда намерена победить и сделать это с крупным сетом. Ставлю на победу хозяев поля с форой (-2.5) с коэффициентом 1.96.

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