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Прогноз на матч Фиорентина — Чукарички 26 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Фиорентина - Чукарички прогноз
Фиорентина Фиорентина
Лига конференций Вчера, 15:00 Фиорентина - Чукарички
Завершен
6 : 0
Международные, Florence, Артемио Франки
Чукарички Чукарички
Лукас Бельтран
6’ 10’
Жонатан Иконе
29’
Риккардо Соттиль
65’
Лукас Мартинес
73’
Максим Лопес
83’
Обзор Детали матча Составы Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 1.9
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26 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги конференций, в котором итальянская "Фиорентина" примет на своем поле сербский клуб “Чукарички”.

Фиорентина

Эта команда довольно успешно провела прошлый сезон на еврокубковой арене, да и в целом она сейчас входит в тройку самых результативных команд Европы по итогам календарного года.

Сезон в Лиге конференций для "Фиорентины" начался с ничьей в матче с бельгийским "Генком" (2:2) в первом туре. После этого итальянская команда также сыграла вничью, на этот раз с "Ференцварошем" (2:2) из Венгрии.

Таким образом, после двух туров "Фиорентина" занимает третье место в группе, имея 2 очка.

В итальянской Серии А "Фиорентина" выглядит неплохо и входит в первую пятерку команд. “Фиалки” в последнем матче национального чемпионата сенсационно потерпели поражение от "Эмполи" (0:2), который до этого в восьми турах забил лишь один гол.

Чукарички

Этот скромный сербский клуб стартовал в Лиге конференций с поражения, уступив венгерскому "Ференцварошу" (1:3). После этого было также предсказуемое поражение против "Генка" (0:2). В чемпионате Сербии "Чукарички" занимает шестое место с 16-ю очками.

В целом, от “Чучкаричков” никто не ждет прорыва, но команда показала, что может навязывать борьбу, хотя очков это сербам пока не принесло.

Прогноз на матч

Мне кажется, что вопросов у “Фиорентины” в игре с таким соперником возникнуть не должно. Очевидно, что итальянская команда намерена победить и сделать это с крупным сетом. Ставлю на победу хозяев поля с форой (-2.5) с коэффициентом 1.96.

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Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 1.9
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