Прогноз на матч Финляндия — Казахстан 17 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Финляндии и Казахстана. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинках во вторник, 17 октября. Начало встречи запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.

Финляндия

Финская сборная заметно прогрессирует и добивается успехов. Они впервые в истории попала в финальный турнир Евро-2020 и заняли 3-е место в группе отборочного турнира на последний мундиаль.

Сейчас финны тоже на третьей строчке. Чтобы оставаться в борьбе за выход на Евро надо побеждать Казахстан в этом поединке.

Казахстан

Сборная, пожалуй, именно сейчас, при нынешнем наставнике, Магомеде Адиеве, вышла на свой пик. Специалист мог уйти с поста в прошлом году, на фоне яркого и неожиданного успеха в Лиге Наций. Но в итоге тренер остался, и с ним казахи показали хороший старт в этом отборочном цикле. Обидно упустив очки дома со Словенией (выиграли 1-й тайм, но пропустили дважды после перерыва), потом удалось сенсационно вырвать победу над Данией.

Казахи еще надеются на итоговый успех, но для продолжения борьбы обязательно надо побеждать в следующем матче.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Финляндия дома проиграла 2 матча из 7 предыдущих.

Казахстан забивает в четырех выездных матчах кряду.

Казахстан никогда не обыгрывал сборную Финляндии.

Прогноз

Команды ведут борьбу за выход в финальную часть Чемпионата Европы, а этот матч будет иметь, пожалуй, ключевое значение. Думаю, что атакующей игры с обилием забитых мячей ждать не стоит. Моя ставка — Тотал Меньше 2.5.

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