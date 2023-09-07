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Прогноз на матч Финляндия - Дания 10 сентября 2023 года

Прогноз на матч Финляндия - Дания 10 сентября 2023 года
Финляндия Финляндия
Чемпионат Европы 10 сен 2023, 12:00 Финляндия - Дания
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Международные, Helsinki, Olympiastadion
Дания Дания
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Дания
Коэф.: 1.72
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10 сентября 2023 года в отборочном матче чемпионата Европы встретятся Финляндия и Дания. Гости откровенно блекло выглядят после недавних успешных выступлений на международной арене и теперь им следует приложить усилий, чтобы пробиться в финальную часть европейского первенства.

Финляндия

В первой встрече отборочного цикла финны проиграли датчанам на выезде, но затем они выдали серию ярких матчей и опередили обидчиков в турнирной таблице.

На пути к игре с датчанами они победили Сан-Марино, Северную Ирландию и Словению. Но не стоит скрывать, что эти команды очевидно слабее остальных в группе.

Дания

Именно команду Дании называли безоговорочным фаворитом в этой группе, но как оказалось у нее есть много конкурентов в борьбе за первое место.

Датчане столкнулись с очень серьезным сопротивлением и даже проиграли сборной Казахстана, а также не сумели победить Словению.

Интересные факты о противостоянии

Команды давно знакомы друг с другом и между собой провели 61 встречу. Интересно, что с огромным преимуществом по победам лидирует датская сборная – 39 против 12.

Последний раз датчане побеждали Финляндию на их поле в 2005 году в товарищеском матче, однако с тех пор прошло очень много времени и сейчас финны действительно представляют угрозу для любого соперника.

В свежем рейтинге ФИФА Финляндия занимает 55-е место, а Дания - 19-е.

Прогноз на матч

В первой игре на своем поле датчане обыграли Финляндию со счетом 3:1 и в той игре не испытали особых проблем.

Мне кажется, что и в ответной игре датчане обязательно победят, поэтому буду брать победу гостей за коэффициент 1.74.

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Прогноз на матч Победа Дания
Коэф.: 1.72
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