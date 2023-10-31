Прогноз на матч Финикс Санз — Сан-Антонио Сперс 1 ноября 2023 года

Прогноз на матч П1(-6) Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации состоится матч между Милуоки и Майами. Встреча пройдет в Футпринт Центре в ночь на среду, 1 ноября. Начало игры запланировано на 03:00 по центральноевропейскому времени.

Финикс Санз

Клуб основан в 1968 году в городе Финикс, штат Аризона. С тех пор Санз трижды выходили в финал (1976, 1993, 2021), но ни разу не становились чемпионами НБА.

В минувшем сезоне Финикс в полуфинале Западной конференции проиграл Денверу, а главный тренер Монти Уильямс был отправлен в отставку. Санз возглавил Фрэнк Вогель, который в 2020-м приводил к чемпионству звездный Лейкерс. К слову, у Финикса тоже есть суперзвезда в составе. С начала 2023-го года за Санз выступает Кевин Дюрант. Кстати, команда является одним из главных фаворитов на победу в этом сезоне.

В стартовом матче сезона Финикс вырвал победу над Голден Стэйт (108:104) в последней четверти матча. Затем Санз уступили Лейкерс и разобрались с Ютой.

Сан-Антонио Сперс

Команда была основана в 1967-м году в городе Сан-Антонио, штат Техас. Сперс имеют в своем активе пять побед в чемпионате НБА. Больше только у Лейкерс, Бостона, Чикаго и Голден Стэйт. Команда пропустила всего 4 розыгрыша плей-офф за все время участия в НБА, что является лучшим показателем среди всех команд. Все пять своих чемпионских титулов Сперс выиграл с легендарным Тимом Данканом под руководством Грегга Поповича, который возглавляет команду с 1996-го.

В новом сезоне Сперс стартовали с поражения от Далласа (119:126). Затем Сперс в овертайме победили Хьюстон и разгромно проиграли Клипперс. В составе можно выделить первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньяму. 19-летний парень имеет рост 222 см и должен стать одной из главных звезд НБА в ближаешем времени.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Финикс на своей площадке проиграл лишь раз в последних шести играх.

Сперс выграли только 2 гостевых матча из предыдущих 12-ти.

Финикс победил в девяти последних очных встречах.

Прогноз

Финикс выглядит однозначным фаворитом в этом поединке. Думаю, Дюрант и компания добьются убедительной победы. Моя ставка — победа Санз с форой -6.

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