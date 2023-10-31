EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Финикс Санз — Сан-Антонио Сперс 1 ноября 2023 года

Прогноз на матч Финикс Санз — Сан-Антонио Сперс 1 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Финикс Санз - Сан-Антонио Сперс прогноз
Финикс Санз Финикс Санз
НБА Вчера, 21:00 Финикс Санз - Сан-Антонио Сперс
Финикс, Футпринт центр
Сан-Антонио Сперс Сан-Антонио Сперс
Прогноз на матч П1(-6)
Коэф.: 1.7
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации состоится матч между Милуоки и Майами. Встреча пройдет в Футпринт Центре в ночь на среду, 1 ноября. Начало игры запланировано на 03:00 по центральноевропейскому времени.

Финикс Санз

Клуб основан в 1968 году в городе Финикс, штат Аризона. С тех пор Санз трижды выходили в финал (1976, 1993, 2021), но ни разу не становились чемпионами НБА.

В минувшем сезоне Финикс в полуфинале Западной конференции проиграл Денверу, а главный тренер Монти Уильямс был отправлен в отставку. Санз возглавил Фрэнк Вогель, который в 2020-м приводил к чемпионству звездный Лейкерс. К слову, у Финикса тоже есть суперзвезда в составе. С начала 2023-го года за Санз выступает Кевин Дюрант. Кстати, команда является одним из главных фаворитов на победу в этом сезоне.

В стартовом матче сезона Финикс вырвал победу над Голден Стэйт (108:104) в последней четверти матча. Затем Санз уступили Лейкерс и разобрались с Ютой.

Сан-Антонио Сперс

Команда была основана в 1967-м году в городе Сан-Антонио, штат Техас. Сперс имеют в своем активе пять побед в чемпионате НБА. Больше только у Лейкерс, Бостона, Чикаго и Голден Стэйт. Команда пропустила всего 4 розыгрыша плей-офф за все время участия в НБА, что является лучшим показателем среди всех команд. Все пять своих чемпионских титулов Сперс выиграл с легендарным Тимом Данканом под руководством Грегга Поповича, который возглавляет команду с 1996-го.

В новом сезоне Сперс стартовали с поражения от Далласа (119:126). Затем Сперс в овертайме победили Хьюстон и разгромно проиграли Клипперс. В составе можно выделить первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньяму. 19-летний парень имеет рост 222 см и должен стать одной из главных звезд НБА в ближаешем времени.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Финикс на своей площадке проиграл лишь раз в последних шести играх.
  • Сперс выграли только 2 гостевых матча из предыдущих 12-ти.
  • Финикс победил в девяти последних очных встречах.

Прогноз

Финикс выглядит однозначным фаворитом в этом поединке. Думаю, Дюрант и компания добьются убедительной победы. Моя ставка — победа Санз с форой -6.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-6)
Коэф.: 1.7
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
ТС Гэлакси - Суперспорт Юнайтед прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 12:00 Прогноз на матч ТС Гэлакси — Суперспорт Юнайтед 1 ноября 2023 года ТС Гэлакси Коэф.: 2.2 Суперспорт Юнайтед Рекомендуем Мелбет
Боруссия Д - Хоффенхайм прогноз Кубок Германии Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм 1 ноября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.8 Хоффенхайм Сделать ставку Мелбет
Кейптаун Сперс - Орландо Пайретс прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 13:30 Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Орландо Пайретс 1 ноября 2023 года Кейптаун Сперс Коэф.: 1.55 Орландо Пайретс Сделать ставку Мелбет
Вест Хэм - Арсенал прогноз Кубок Английской лиги Сегодня, 15:30 Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал 1 ноября 2023 года Вест Хэм Коэф.: 1.63 Арсенал Рекомендуем Мелбет
Саарбрюкен - Бавария прогноз Кубок Германии Сегодня, 15:45 Прогноз на матч Саарбрюккен — Бавария 1 ноября 2023 года Саарбрюкен Коэф.: 2.05 Бавария Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:29 Тренер Лиона впервые рассказал о нападении фанатов Марселя Новости бокса Сегодня, 06:21 Бой Усик - Фьюри пройдет не в декабре. Названы новые сроки Новости футбола Сегодня, 05:00 Ндомбеле отстранили от тренировок. Футболист ночью заказывал колу и гамбургер Новости футбола Сегодня, 04:30 Винисиус поделился эмоциями от продления контракта с Реалом Новости футбола Сегодня, 04:00 Four-Four-Two назвал топ-10 лучших правых защитников мира Новости футбола Сегодня, 03:30 Базель не забил за октябрь ни одного гола. Команда идет на вылет из чемпионата Швейцарии Новости футбола Сегодня, 03:00 Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры Новости футбола Сегодня, 02:30 Роналдиньо вспомнил о том, какой совет дал Месси на старте карьеры Новости бокса Сегодня, 02:00 Стало известно, о чем украинский чемпион Усик разговаривал со звездным Роналду на поединке Фьюри Новости бокса Сегодня, 01:40 ВИДЕО. Нганну обвинил Фьюри в запрещенном ударе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч ТС Гэлакси — Суперспорт Юнайтед 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Орландо Пайретс 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Саарбрюккен — Бавария 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон — Бернли 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич — Фулхэм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси — Блэкберн 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 1 ноября 2023 года