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Прогноз на матч Финикс Санз — Лос-Анджелес Лейкерс 11 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Финикс Санз - Лос-Анджелес Лейкерс прогноз
Финикс Санз Финикс Санз
НБА 10 ноя 2023, 21:00 Финикс Санз - Лос-Анджелес Лейкерс
Финикс , Footprint Center
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Прогноз на матч Победа Финикс Санз
Коэф.: 1.67
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В рамках регулярного чемпионата НБА состоится матч между Финикс Санз и Лос-Анджелес Лейкерс. Встреча пройдет в Футпринт Центре в ночь на 11 ноября. Начало игры запланировано на 04:00 по центральноевропейскому времени.

Финикс Санз

В минувшем сезоне Финикс в полуфинале Западной конференции проиграл Денверу, а главный тренер Монти Уильямс был отправлен в отставку. Санз возглавил Фрэнк Вогель, который в 2020-м приводил к чемпионству звездный Лейкерс. К слову, у Финикса тоже есть суперзвезда в составе. С начала 2023-го года за Санз выступает Кевин Дюрант. Кстати, команда является одним из главных фаворитов на победу в этом сезоне.

В стартовом матче сезона Финикс вырвал победу над Голден Стэйт (108:104) в последней четверти матча. Затем Санз уступили Лейкерс и разобрались с Ютой. Затем последовала серия поражений (от Филадельфии и дважды от Сан-Антонио). Однако в последних двух матчах Санз победили Детройт и в овертайме Чикаго, что позволяет при равном балансе побед и поражений занимать 8-е место на Западе.

Лос-Анджелес Лейкерс

Новый сезон «озерники» начали средне. Команда победила Финикс и Орландо, но проиграла Денверу и Сакраменто. В составе Лейкерс есть две суперзвезды НБА — легендарный Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

В последних матчах Лейкерс в овертайме одолели Клипперс, но проиграли с разницей всего в одно очко Майами и разгромно уступили Орландо. А в минувшей игре Лейкерс с разницей в 34 очка проиграли Хьюстону.

Под вопросом участие в следующем матче Энтони Дэвиса и Хачимуры. У американца травма паха, а японец в прошлой игре повредил глаз.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Лейкерс проиграли три матча кряду.
  • Финикс выиграл последние пять личных встреч против Лейкерс на своей площадке.

Прогноз

У хозеяв точно меньше кадровых проблем, хоть и не выступают они идеально, однако на порядок лучше калифорницев. Думаю, что в этой игре больше шансов на победу у Санз. Это и будет моей ставкой.

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Прогноз на матч Победа Финикс Санз
Коэф.: 1.67
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