Прогноз на матч Победа Филадельфия Юнион Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

16 июля состоится матч регулярного первенства МЛС между «Филадельфия Юнион» и «Нью-Йорк Сити».

«Филадельфия Юнион»

Эта команда продемонстрировала значительный прогресс в последнее время. В прошлом сезоне «Юнион» смог неожиданно для многих выиграть Восточную Конференцию и дойти до финала плей-офф.

В текущем сезоне «Филадельфия Юнион» дошла до полуфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ, где дважды проиграла «Лос-Анджелесу».

В текущем сезоне «Филадельфия» ставит целью повторить успехи прошлого сезона, пробившись в плей-офф побороться за главный трофей. Хотя хозяева не так убедительны, как ранее, они все равно демонстрируют хорошую игру.

На данный момент «Филадельфия» занимает четвертое место в турнирной таблице Востока, отставая от лидера на 11 очков.

«Нью-Йорк Сити»

Эта команда потратила много времени на поиск своей игры в этом сезоне. Уход некоторых игроков во время трансферного окна заметно ослабил игру, но со временем коллектив справился с ситуацией.

В данный момент «Нью-Йорк Сити» находится всего в трех очках от девятого места в таблице Востока, что говорит об их шансах на плей-офф.

Прогноз

У команды из Нью-Йорка и серия из восьми матчей без поражений, но им будет очень сложно достичь положительного результата в этом выездном матче. Мы предлагаем сделать ставку на победу «Филадельфии» с коэффициентом 1.80. Хозяева поля выглядят очень убедительными в этом сезоне и они сполна могут воспользоваться накопившимися проблемами своих соперников.

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