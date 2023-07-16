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Прогноз на матч Ференцварош - КИ Клаксвик 19 июля 2023 года

Прогноз на матч Ференцварош - КИ Клаксвик 19 июля 2023 года
Ференцварош Ференцварош
Лига Чемпионов 19 июл 2023, 12:00 Ференцварош - КИ Клаксвик
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Международные, Budapest, Groupama Arena
КИ Клаксвик КИ Клаксвик
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.71
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100%
1хБет 4.50
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19 июля на "Групама Арена" (Будапешт) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Ференцварош" сыграет против "КИ Клаксвик". Поединок начнется в 18:00 по европейскому времени.

"Ференцварош"

Команда известна давно, она впервые стала чемпионом страны еще в 1903-м году. Но это не только исторический гранд, но и лидер Венгрии прямо сейчас. Весной получилось взять уже 5-е "золото" кряду (и аж 34-й титул в истории). Получается более-менее неплохо напоминать о своих еврокубковых амбициях. О повторении пика в виде финала Кубка Кубков-1975 не идет речи. Но в 2020-м, при Сергее Реброве, "Фради" наконец-то пробились в групповой этап Лиги Чемпионов. А в остальных 3-х последних турнирах венгры были в основном раунде Лиги Европы. В прошлом цикле, уже при Станиславе Черчесове, даже выиграли квартет. В итоге они прошли в 1/8 финала, где, правда, без шансов уступили "Байеру". Сейчас начинается новый розыгрыш, и первый поединок не особенно впечатлил - нулевая ничья, пусть и на выезде.

"КИ Клаксвик"

Клуб представляет даже не страну, а отдаленный регион, Фарерские острова. Впрочем, это член УЕФА и ФИФА с самостоятельным чемпионатом. И именно "бело-синие" тут выигрывают активнее прочих. У них уже 2 десятка титулов, в том числе в обоих последних розыгрышах. К слову, никто уже не сомневается, что будет и следующее "золото": коллектив вплоть до старта в квалификации показывал стопроцентную статистику, выиграв вообще все. Теперь хочется показать себя и на международной арене. В прошлом году фарерцы выигрывали 3-1 в квалификации Лиги чемпионов у "Буде/Глимт" (но вылетели из-за 0-3 в Норвегии), после чего в Лиге конференций прошли "Сутьеску" и уступили "Балкани" только в серии пенальти. Да и сейчас не проиграли хотя бы дома венграм, выстояв на 0-0.

Статистика личных встреч

Нулевая ничья на прошлой неделе стала первым очным матчем.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что "Ференцварош" дома легко решит задачу. Согласимся и поставим на подопечных Черчесова при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,71).

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.71
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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