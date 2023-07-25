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Прогноз на матч Фенербахче - Зимбру 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Фенербахче - Зимбру 26 июля 2023 года
Фенербахче Фенербахче
Лига конференций 26 июл 2023, 14:00 Фенербахче - Зимбру
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Международные, Istanbul, Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
Зимбру Зимбру
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 2.14
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100%
1хБет 4.50
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В среду, 26 июля «Фенербахче» дома сыграет с «Зимбру» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

«Фенербахче»

В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате страны, также выиграв Кубок Турции. Первый матч нового сезона в Турции “Фенербахче” сыграет 13 августа против “Газиантепа”.

В прошлом сезоне «Фенербахче» выступал в Лиге Европы, где добрался до 1/8 финала. На этой стадии путь турков преградила «Севилья», которая в итоге и стала победителем турнира.

Этим летом в рамках подготовки к новому сезону вице-чемпион Турции провел три товарищеских матча. Они выиграли у «Нефтчи» из Азербайджана (1:0), уступили «Црвене Звезде» из Сербии (1:3) и сыграли вничью с «Зенитом» из Санкт-Петербурга (0:0).

«Зимбру»

В первом квалификационном раунде Лиги конференций молдавская команда с небольшими проблемами, но все же прошла “Ла Фиориту” из Сан-Марино. В выездном матче они сыграли вничью 1:1, а в ответном смогли вырвать победу со счетом 1:0.

Интересно, что “Зимбру” вернулся на европейскую арену спустя семь лет перерыва. Последний раз они играли в еврокубках в 2014 году, когда пробились в Лигу Европы.

Прогноз на матч

В этой игре есть явный фаворит - и это турецкий гранд. Победа “Фенербахче” обозначена коэффициентом 1,06, что выглядит ну очень впечатляюще.

Молдавский клуб - явный аутсайдер в этом противостоянии, особенно на выезде в Турции. Будем ставить на то, что в матче забьют больше 3.5 гола.

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Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 2.14
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1хБет 4.50
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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