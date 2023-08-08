Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

10 августа состоится матч полуфинала квалификации Лиги конференций между "Фенербахче" и "Марибором".

"Фенербахче"

Турецкий гранд в прошлом сезоне занял второе место в прошлом сезоне в своем чемпионате и пробился в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

На прошлой стадии квалификации турнира "Фенербахче" без шансов обыграл "Зимбру" из Молдовы. Сперва была домашняя победа со счетом 5:0, после чего в гостях соперник получил еще четыре безответных мяча.

"Марибор"

Словенский коллектив уже преодолел два раунда квалификации Лиги конференций. В первом туре соперником была мальтийская “Биркиркара”. После ничьей дома (1:1) словенцы минимально победили в гостях (2:1).

После этого “Марибор” играл с “Дифферданжом” из Люксембурга и после ничьи в гостях (1:1), словенцы победили соперника в гостях в дополнительное время (4:3).

История и статистика противостояния

Букмекеры не сомневаются в том, что в следующий этап квалификации пройдет турецкая команда. На победу “Фенербахче” в домашнем матче предлагают коэффициент 1,19, в то время как победа "Марибора" оценивается котировкой 13.50.

Интересно, что "Фенербахче" выиграл 9 из последних 10 матчей на своем поле и забивал минимум по три мяча в 6 из последних 10 домашних матчей. В то же время словенская команда знала побед в 6 из последних 10 гостевых матчей.

Прогноз на матч

Победу “Фенербахче” за столь мелкий коэффициент брать не стоит, поэтому стоит обратить внимание на дополнительные исходы. К примеру, можно взять исход тотал матча больше 3 за 1.75.

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