АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Фенербахче - Марибор 10 августа 2023 года

Прогноз на матч Фенербахче - Марибор 10 августа 2023 года

Прогноз на матч Фенербахче - Марибор 10 августа 2023 года
Фенербахче Фенербахче
Лига конференций 10 авг 2023, 14:00 Фенербахче - Марибор
-
- : -
Международные, Istanbul, Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
Марибор Марибор
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.75
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку

10 августа состоится матч полуфинала квалификации Лиги конференций между "Фенербахче" и "Марибором".

"Фенербахче"

Турецкий гранд в прошлом сезоне занял второе место в прошлом сезоне в своем чемпионате и пробился в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

На прошлой стадии квалификации турнира "Фенербахче" без шансов обыграл "Зимбру" из Молдовы. Сперва была домашняя победа со счетом 5:0, после чего в гостях соперник получил еще четыре безответных мяча.

"Марибор"

Словенский коллектив уже преодолел два раунда квалификации Лиги конференций. В первом туре соперником была мальтийская “Биркиркара”. После ничьей дома (1:1) словенцы минимально победили в гостях (2:1).

После этого “Марибор” играл с “Дифферданжом” из Люксембурга и после ничьи в гостях (1:1), словенцы победили соперника в гостях в дополнительное время (4:3).

История и статистика противостояния

Букмекеры не сомневаются в том, что в следующий этап квалификации пройдет турецкая команда. На победу “Фенербахче” в домашнем матче предлагают коэффициент 1,19, в то время как победа "Марибора" оценивается котировкой 13.50.

Интересно, что "Фенербахче" выиграл 9 из последних 10 матчей на своем поле и забивал минимум по три мяча в 6 из последних 10 домашних матчей. В то же время словенская команда знала побед в 6 из последних 10 гостевых матчей.

Прогноз на матч

Победу “Фенербахче” за столь мелкий коэффициент брать не стоит, поэтому стоит обратить внимание на дополнительные исходы. К примеру, можно взять исход тотал матча больше 3 за 1.75.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.75
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Лучшие букмекеры
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:00 В "Баварии" готовятся к плохим новостям о сроках возвращения Нойера Новости футбола Сегодня, 04:58 Ситуация с Мбаппе решится до конца недели Новости футбола Сегодня, 04:38 "Челси" теряет своего звездного новичка перед стартом сезона Новости футбола Сегодня, 03:32 Неймара в "Барселоне" не ждут Новости футбола Сегодня, 02:57 Неймар получил невероятное предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 01:55 "Бавария" может отложить трансфер Харри Кейна Новости футбола Сегодня, 01:15 Легендарный Андрес Иньеста нашел новый клуб Новости футбола Сегодня, 00:50 "Интер" объявил о переходе вратаря "Баварии" Новости футбола Сегодня, 00:00 ПСЖ объявил о переходе звездного португальского нападающего Новости футбола Вчера, 23:00 "Ливерпуль" одержал победу над немецким клубом
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет