Прогноз на матч Фенербахче — Лудогорец 26 октября 2023 года

Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.84 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

26 октября «Фенербахче» и «Лудогорец» сыграют в групповом этапе Лиги конференций. Встреча турецкой и болгарской команд пройдет в рамках третьего тура соревнований.

«Фенербахче»

Турецкий гранд демонстрирует выдающиеся результаты в этом сезоне. Они одержали победы во всех восьми матчах Лиги конференций и в девяти играх национального чемпионата.

На данный момент «Желтые канарейки» занимают лидирующие позиции во всех таблицах, что не может не радовать болельщиков и руководство клуба.

В последних трех играх они победили «Спартак» из Трнавы (2:1), «Касымпашу» (2:0) и «Хатайспор» (4:2). Судя по всему, победная серия турецкого клуба должна продолжиться, так как их следующий соперник явно уступает им в классе.

"Лудогорец"

Болгарский гранд наоборот не так убедительно выступает в этом сезоне. В национальном чемпионате команда идет лишь на шестой строчке турнирной таблицы с 24 баллами (семь побед, три ничьи и два поражения).

В групповом этапе Лиги конференций они остаются в числе претендентов на второе место, хотя пока идут на третьем месте с таким же количеством баллов, как у «Норшелланна» (три).

Прогноз на матч

«Фенербахче» является явным фаворитом и с этим нужно согласиться. Турецкий коллектив играет намного лучше, чем «Лудогорец». Еще большой плюс в их пользу заключается в том, что они будут играть на родной арене в Стамбуле. Буду ставить на победу хозяев с форой -1.5 за 1.84.

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