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Прогноз на матч Фатих Карагумрук — Адана Демирспор 23 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Фатих Карагумрук - Демирспор прогноз
Фатих Карагумрук Фатих Карагумрук
Суперлига Турция 23 окт 2023, 13:00 Фатих Карагумрук - Демирспор
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Турция, Fatih, Vefa Stadium
Демирспор Демирспор
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.57
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Мелбет 4.90
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В матче девятого тура чемпионата Турции Фатих Карагумрук на своем поле будет принимать Адана Демирспор. Встреча пройдет в понедельник, 23 октября, и в ней сойдутся кандидат на место в Лиге чемпионов и один из главных неудачников сезона.

Фатих Карагумрук

Этой команде похвастаться нечем, хотя она и не является самой слабой в текущем розыгрыше чемпионата Турции. Они занимают третье место с конца и имеют в своем активе лишь одну победу и шесть очков.

К слову, от спасительной зоны Фатих Карагумрук отделяет лишь одно очко, поэтому ситуация не выглядит уж слишком плачевной. На удивление для представителя зоны вылета этот коллектив достаточно мало пропускает. В восьми матчах в их воротах побывало лишь девять мячей.

Адана Демирспор

Эта команда уже давно потеряла статус середняка и в этом сезоне выступает еще более успешно, чем в прошлых. После восьми сыгранных туров Адана Демирспор набрал 17 очков и идет на третьем месте турнирной таблицы. Лидирует в таблице Галатасарай, у которого 25 очков, следом за ним идет Фенербахче с 24-ю очками.

Адана Демирспор проиграл лишь один матч в текущем сезоне и в целом у болельщиков есть повод рассчитывать на то, что их кумиры завершат сезон в зоне еврокубков. Пока рано гадать об итоговом месте, но в первую пятерку команд с такой игрой команда попадать должна.

Прогноз на матч

Адана Демирспор - фаворит по мнению букмекеров и это очевидно. При этом гости не выглядят мальчиками для битья, так как уверенно играют в обороне. Буду ставить на тотал матча меньше 3.5 за 1.57.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.57
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