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Прогноз на матч Фарул - Шериф 12 июля 2023 года

Прогноз на матч Фарул - Шериф 12 июля 2023 года
Вииторул Константа Вииторул Константа
Лига Чемпионов 12 июл 2023, 13:30 Вииторул Константа - Шериф
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Международные, Ovidiu, Stadionul Viitorul
Шериф Шериф
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Шериф не проиграет
Коэф.: 1.75
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12 июля на "Стадионул Чентрал" (Овидиу) пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Фарул" сыграет против "Шерифа". Поединок начнется в 19:30 по европейскому времени.

"Фарул"

Клуб формально был основан еще в 1920-м году, и даже кое-что выигрывал, вплоть до кубка страны. Но нынешний этап начался после того, как в проект вернулся Хаджи, а проект, пережив банкротство, слился с "Вииторулом" в 2021-м году. В итоге в прошлом сезоне "акулы" взяли дебютный чемпионский титул. Благодаря этому заодно будет возвращение в еврокубки. Точнее, как раз сейчас будет фактически полноценный дебют. Ведь именно под названием "Фарул", как команда из Констанцы, играли исключительно в Кубке Интертото, и то еще в 1995-м и 2006-м годах. Хотя другое детище Георге, "Карпатского Марадоны", из Овидиу, с 2016-го по 2019-й стабильно стартовало в международной арене, правда, быстро вылетая. Прошли только 1 противника из 6, "Расинг" из Люксембурга.

"Шериф"

Команда в прошлом сезоне открыла уже 3-й десяток трофеев на уровне национальной Супер Лиги. Но главным успехом было то, что при Вернидубе, в позапрошлом розыгрыше, получилось впервые пробиться на групповой раунд Лиги чемпионов. Более того, там дебютант из Молдовы выигрывал у мадридского "Реала" и по делу выигрывали 3-е место в квартете у донецкого "Шахтера". Повторить успех не получилось, не пропустила в квалификации прошлым летом "Виктория" (Пльзень). После этого "осы" смогли взять 3-ю позиции в группе Лиги Европы. В итоге поход на международной арене закончился в марте, в Лиге конференций - там в плей-офф выбили "Партизан", и только перед "Ниццей" капитулировали, проиграв оба поединка.

Статистика личных встреч

Команды представляют соседние страны с максимально близкими связями. Но они впервые сыграют между собой - не было даже товарищеских матчей.

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Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом "Фарул". Но "Шериф" опытнее, так что можно присмотреться к предложению в виде "гости не проиграют" (коэффициент - 1,75).

Прогноз на матч Шериф не проиграет
Коэф.: 1.75
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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