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Прогноз на матч Эвертон - Вулверхэмптон 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Эвертон - Вулверхэмптон 26 августа 2023 года
Эвертон Эвертон
Премьер-лига Англия 26 авг 2023, 10:00 Эвертон - Вулверхэмптон
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Англия, Liverpool, Гудисон Парк
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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В третьем туре чемпионата Англии состоится поединок между Эвертоном и Вулверхэмптоном. Встреча пройдет 26 августа на стадионе “Гудисон Парк”.

Эвертон

Команда вошла в новый сезон под руководством Шона Дайча с большими проблемами. Судя по игре “ирисок”, они не проявляют никакого прогресса по сравнению с прошлым сезоном. В предыдущих двух турах "синие" выглядели максимально беззубыми и потерпели поражения от Фулхэма (1:0) и Астон Виллы (4:0).

Таким образом, команда даже не забила ни одного гола в новом сезоне в Англии.

Если так дела пойдут и дальше, то Эвертон рискует оказаться внизу таблицы уже с начала сезона.

За последние 13 матчей в АПЛ Эвертон одержал всего две победы, сыграл вничью пять раз и потерпел шесть поражений.

Вулверхэмптон

Как и соперник “волков” они проиграли два стартовых матча АПЛ в новом сезоне.

Если в первом туре против Манчестер Юнайтед команда в принципе могла рассчитывать хотя бы на одно очко, но проиграла из-за разницы в классе, то в матче Брайтона “волки” полностью провалились, проиграв на своем поле со счетом 1:4.

У Вулверхэмптона тянется серия из пяти матчей без побед еще с прошлого сезона. Интересно, что в этих пяти встречах команда забила всего два гола.

Прогноз на матч

Фаворитами букмекеры видят хозяев поля, однако в битве неудачников всегда сложно заранее предугадать победителя, так как команды играют нестабильно. Поэтому не будем рисковать и ставить на исход – обе команды забьют. На такое событие букмекеры предлагают коэффициент 1.80.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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