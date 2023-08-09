Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.95 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.35 Сделать ставку

12 августа на "Гудисон Парк" (Ливерпуль) пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором "Эвертон" встретится с "Фулхэмом". Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

"Эвертон"

Клуб уже и подзабыл, наверное, что какие-то пару лет назад Анчелотти, что тут тренировал, публично заявлял, что борется со своими подопечными за Лигу чемпионов. Просто очень уж непростыми получились следующие годы для коллектива, после того, как Карло не смог отказаться от шанса вернуться в "Реал". В итоге Лампард сначала был спасителем на фоне провала Бенитеса, сменившего итальянца. Но потом уже сам "Супер-Фрэнки" уходил, оставляя "ирисок" в зоне вылета. И, как годом ранее, весной их Шон Дайш буквально в последний момент втянул на 17-е место, опередив в борьбе за выживание "Лестер" с "Лидсом". Летом, заработав на не играющих Мойзе Кине и Нкунку и отпустив Мину в "Фиорентину", "синие" укрепили фланги подписанием свободным агентом Эшли Янга и арендой Данжумы. Потенциально коллектив стал сильнее, но посмотрим, что получится на поле.

"Фулхэм" Команда долгое время была тем, что тут называют "йо-йо", а в целом воспринимается как "футбольный лифт". Неоднократно и до Марку Силвы, у его предшественников, получалось сразу же поднимать клуб из Чемпионшипа, так что досрочное 1-е место там в 2022-м не было достижением. Что смог португалец, это уже на высшем британском футбольном уровне добиться места над "экватором" таблицы. Некоторое время новичок и вовсе претендовал на еврокубки, но в итоге весной расслабился и доигрывал на пониженных оборотах, скатившись на 10-е место, что тоже весьма недурно. Но каким получится новый сезон - пресловутый "второй", что так часто становится камнем преткновения для поднявшихся снизу? Еще и проходить его без Митровича - он, как и многие, отправился в Саудовскую Аравию. Сможет ли его полноценно заменить Рауль Хименес? Статистика личных встреч В прошлом сезоне сильнее были "дачники". Причем дома они ограничились нулевой ничьей, а на выезде выиграли 3-1. Прогноз Букмекеры отдают преимущество "Эвертону", который играет дома. Но гости не хуже, так что берем "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,95).

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