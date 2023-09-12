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Прогноз на матч Эвертон - Арсенал 16 сентября 2023 года

Прогноз на матч Эвертон - Арсенал 16 сентября 2023 года
Эвертон Эвертон
Премьер-лига Англия 17 сен 2023, 11:30 Эвертон - Арсенал
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Англия, Liverpool, Гудисон Парк
Арсенал Арсенал
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Арсенал
Коэф.: 1.58
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В очередном туре чемпионата Англии, который состоится 16 сентября 2023 года, сойдутся команды "Эвертон" и "Арсенал". Гости после фееричного прошлого сезона снова находятся в числе лидеров турнирной таблицы, чего нельзя сказать про хозяев поля.

"Эвертон"

Судя по всему, команда и в этом сезоне будет бороться за выживание в элите английского футбола. “Ириски” набрали всего одно очко в четырех турах.

Интересно, что свой первый балл они набрали лишь в прошлом туре в матче против "Шеффилда".

Складывается мнение, что команда не решила своих проблем, которые накапливаются у них год за годом, и в этом сезоне фанатам снова придется знатно понервничать, глядя на игру своих кумиров.

"Арсенал"

Вице-чемпион прошлого сезона набрал 10 очков из возможных 12 в первых четырех турах. Столько же набрали еще четыре команды, но по дополнительным показателям “канониры” им уступают. Сейчас они занимают пятое место в турнирной таблице.

Интересно, что “Арсенал” потерял очки в матче не с самым сильным соперником – "Фулхэмом". После этого им удалось обыграть одного из конкурентов в борьбе за титул – "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне гости упустили возможность выиграть чемпионат уже в заключительной части сезона, поэтому в новом первенстве они снова покажут, на что способны.

Интересные факты:

"Арсенал" не знает поражений в последних пяти матчах. В то же время "Эвертон" пропустил голы в четырех последних матчах.

Прогноз на матч

"Эвертон" выглядит очень слабо на старте нового сезона. Нет сомнений, что им будет сложно оказать значительное сопротивление одной из лидерских команд. Я буду ставить на победу гостей с коэффициентом 1.58.

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Прогноз на матч Победа Арсенал
Коэф.: 1.58
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