Прогноз на матч Эвертон - Арсенал 16 сентября 2023 года
В очередном туре чемпионата Англии, который состоится 16 сентября 2023 года, сойдутся команды "Эвертон" и "Арсенал". Гости после фееричного прошлого сезона снова находятся в числе лидеров турнирной таблицы, чего нельзя сказать про хозяев поля.
"Эвертон"
Судя по всему, команда и в этом сезоне будет бороться за выживание в элите английского футбола. “Ириски” набрали всего одно очко в четырех турах.
Интересно, что свой первый балл они набрали лишь в прошлом туре в матче против "Шеффилда".
Складывается мнение, что команда не решила своих проблем, которые накапливаются у них год за годом, и в этом сезоне фанатам снова придется знатно понервничать, глядя на игру своих кумиров.
"Арсенал"
Вице-чемпион прошлого сезона набрал 10 очков из возможных 12 в первых четырех турах. Столько же набрали еще четыре команды, но по дополнительным показателям “канониры” им уступают. Сейчас они занимают пятое место в турнирной таблице.
Интересно, что “Арсенал” потерял очки в матче не с самым сильным соперником – "Фулхэмом". После этого им удалось обыграть одного из конкурентов в борьбе за титул – "Манчестер Юнайтед".
В прошлом сезоне гости упустили возможность выиграть чемпионат уже в заключительной части сезона, поэтому в новом первенстве они снова покажут, на что способны.
Интересные факты:
"Арсенал" не знает поражений в последних пяти матчах. В то же время "Эвертон" пропустил голы в четырех последних матчах.
Прогноз на матч
"Эвертон" выглядит очень слабо на старте нового сезона. Нет сомнений, что им будет сложно оказать значительное сопротивление одной из лидерских команд. Я буду ставить на победу гостей с коэффициентом 1.58.
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