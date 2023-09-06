Прогноз на матч П2(-1.5) Коэф.: 2.09 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

9 сентября на "А. Ле Кок Арена" (Таллин) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором Эстония встретится с Швецией. Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.

Эстония

Сборная имела шансы однажды пробиться на "большой" турнир, но все-таки проиграла плей-офф. Последние отборы были совсем уж слабыми в исполнении "синерубашечников" - 1 победа за 2 предыдущих цикла. Но в прошлом году команда сначала выиграла свою группу в дивизионе D Лиги Наций, а потом, зимой - и Балтийский кубок. Скромные достижения, но в формате "на безрыбье"... Правда, в нынешней квалификации подопечные Томаса Хэберли не особенно удивляли, они снова если за что-то борются, так это за предпоследнее (точнее, "не последнее") место в своей группе. Более сильным проиграли - Австрии в марте на выезде (обидно пропустив на 88-й минуте на 1-2), разгромно дома Бельгии в июне (0-3). И только в Баку получилось свести вничью 1-1 с другим представителем постсоветского региона - Азербайджаном.

Швеция Команда в последние годы, после удачного чемпионата мира-2018, в основном разочаровывала. Хотя многие считают, что надлом произошел на следующем Евро, где скандинавы выиграли группу, но в 1/8 финале проиграли в экстра-тайме Украине, хотя считались фаворитом пары. Сборная не смогла пробиться на следующий мундиаль, вылетев в плей-офф. А за 2 цикла Лиги Наций переместились из дивизиона А в С, от элитного на третий уровень данного турнира. Очевидно, что уж еще одной осечки Янне Андерсену и его тренерскому штабу не простят. И пока что "тре крунур" скорее играют неудачно, чем наоборот. Да, они выиграли 5-0 у Азербайджана, удачно играли в товарищеских поединках. Но прямым конкурентам шведы проигрывали: 0-3 с Бельгией, 0-2 с Австрией. Статистика личных встреч Швеция не проигрывала ни единого из 8 матчей с соседями. Но недавно, в 2016-м и 2018-м, эстонцы в товарищеских поединках брали ничьи 1-1. Прогноз Букмекеры не верят в успех прибалтов даже в виде ничьей. При всех проблемах, с аутсайдерами шведы безжалостны - ставим на гостей при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 2,09).

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