Прогноз на матч Эспаньол — Эйбар 3 ноября 2023 года

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В 14-м туре испанской Сегунды состоится встреча, в которой "Эспаньол" примет на своем поле "Эйбар". Матч в Барселоне пройдет 3 ноября.

"Эспаньол"

Еще в минувшем сезоне коллектив из столицы Каталонии играл в высшем испанском дивизионе, где полностью провалился.

По итогам минувшего первенства команда заняла предпоследнее место и была вынуждена опуститься в Сегунду. В текущем сезоне “Эспаньол” показывает, что долго задерживаться во втором по силе дивизионе не собирается.

По итогам 13 туров они занимают четвертое место, имея в своей копилке 23 очка и отставая на два очка от второй строчки. В 13 матчах они добыли семь побед, две ничьи и четыре раза проиграли.

Интересно, что сейчас у коллектива серия из двух поражений подряд. Они уступили дома "Леганесу" со счетом 0:1 и в гостях "Спортингу" со счетом 0:2. До этого у "Эспаньола" было три победы в четырех матчах.

"Эйбар"

Еще в минувшем сезоне этот коллектив был одним из кандидатов на повышение в Ла Лигу, но потерял всего одно очко и провалил матчи плей-офф первого раунда, где проиграл "Алавесу".

Новый сезон “Эйбар” начал также можно и сейчас занимает второе место в таблице Сегунды после 14 туров. В активе команды 28 очков и они опережают третью команду на одно очко.

В 14 играх сезона у "оружейников" восемь побед, четыре поражения и одна ничья.

Прогноз на матч

Букмекеры видят фаворитами хозяев поля, однако чистую победу я брать не рискну. Предположу, что в этой игре соперники обменяются голами, на что дают приятный коэффициент 1.90.

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