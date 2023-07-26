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Прогноз на матч Эйпен - Вестерло 29 июля 2023 года

Прогноз на матч Эйпен - Вестерло 29 июля 2023 года
Эупен Эупен
Про-лига Бельгия 29 июл 2023, 10:00 Эупен - Вестерло
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- : -
Бельгия, Kehrwegstadion
Вестерло Вестерло
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.909
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100%
1хБет 4.50
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29 июля на "Кехрвер" (Эйпен) пройдет матч 1-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Эйпен" встретится с "Вестерло". Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

"Эйпен"

Клуб принадлежит тем же катарским бизнесменам, что контролирует и ПСЖ. Тут президентское кресло тоже занимает аль-Тани. Но, похоже, тут своим приоритеты, и миллиардерам из Ближнего Востока достаточно, чтобы "панды" просто не вылетали из Жупилер-Лиге. Это получилось и в прошлом розыгрыше, когда заняли 15-е место (из 18). Но, возможно, все-таки хотят прогресса, отсюда и ставка на Флориана Кофельдта. Это достаточно странный выбор, ведь этот молодой, 40-летний наставник, во-первых, до этого работал только в родной Германии, во-вторых, вряд ли может быть доволен тем, что у него получилось как в "Вердере", так и в "Вольфсбурге". Кстати, явно под него у "волков" арендовали Бялека, а из берлинского "Униона" перешел Мевальд, который был раньше хорош у этого же наставника в Бремене.

"Вестерло"

Команда осенью отметит свое 90-летие. Но за все это время ни разу "De Kemphanen" так и не поднимались ни разу выше 6-го места в Жупилер-Лиге. Но зато получилось все-таки раздобыть титул, в виде кубка Бельгии, выигранного в 2001-м году. Через 10 лет клуб снова пробился в финал, но все-таки уже там проиграл. Прошлый сезон получился достаточно стандартным для этого коллектива, и закончили на 8-й позиции. Тем не менее, Йонас Де Рек смог сохранить свой тренерский пост, так что, похоже, руководство проекта достаточно высоко оценивает те результаты. С другой стороны, ушли многие лидеры, в том числе и самый опасный, Де Кейпер (у Максима 9 побед, пусть и 4 с пенальти, и 7 передач). А в числе новичков много молодежи, и только время покажет, готовы ли они играть на профессиональном уровне.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне, сыграв впервые с 2019-го года, "Эйпен" набрал за 2 очных поединка 4 балла из 6 возможных.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей. Но с учетом того, что это старт розыгрыша, ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,909).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.909
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1хБет 4.50
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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