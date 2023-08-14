"Славия" (Прага)

Команда считается по делу одним из флагманов чешского футбола. Не так давно, привлекая китайских инвесторов, "лоскутные" вернулись на вершину, выиграв в 2017-2021 4 чемпионских титула. Но вот уже дважды гранд позволял соперникам себя опережать, ограничиваясь только 2-м местом. Таким образом, снова подопечные Йиндржиха Трпишовского снова стартовали сразу только в Лиге Европы (до этого успев размявшись в стартовых турах национального первенства, выиграв у всех первых противников там). Не особенно заметили в столице Чехии и "днепрян", более того, Иван Шранц оформил дубль уже к 38-й минуте. Да, мог подвести партнеров Огбу, что получил "красную" во 2-м тайме. Но даже в формате "10 на 11" "Славия" не только не пропустила, но и довела до итоговых 3-0, превращая визит в Кошице в формальность.

Статистика личных встреч

Для "Днепра-1", в нынешнем формате, это только 2-й евросезон. И закономерно он впервые играет со "Славией".

Прогноз

Букмекеры считают, что и тут не будет даже ничьей для украинцев. Согласимся, они банально сейчас слабы. Чехи выиграют и ответный поединок (коэффициент - 1,69).