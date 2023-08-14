Прогноз на матч Днепр-1 - Славия Прага 17 августа 2023 года
17 августа на "Кошице" (Кошице) пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги Европы, в котором "Днепр-1" встретится со "Славией" (Прага). Старт поединка запланирован на 20:00 по европейскому времени.
"Днепр-1"
Клуб в прошлом сезоне довольно неожиданно ввязался в чемпионскую гонку в УПЛ. Но в итоге "бензин закончился" досрочно, и более опытный донецкий "Шахтер" все-таки смог сохранить 1-е место. Возможно, это стало серьезным ударом, и, как минимум, сейчас "желто-черные" не впечатляют. Тут и уход Довбика, лучшего бомбардира прошлого сезона, и неумение выиграть у противника. Дебют в Лиге чемпионов обернулся 1-3 в условно домашнем поединке с "Панатинаикосом". Да, в Греции получилось даже выйти вперед, но и там все закончилось ничьей 2-2. Ну, а в Чехии, даже получив преимущество в 1-го игрока уже на 59-й минуте, украинцы не только не смогли возродить интригу, но и пропустил еще раз, доведя до 0-3. Так что сейчас фактически остается попытаться "хлопнуть дверью", прощаясь и с Лигой Европы.
"Славия" (Прага)
Команда считается по делу одним из флагманов чешского футбола. Не так давно, привлекая китайских инвесторов, "лоскутные" вернулись на вершину, выиграв в 2017-2021 4 чемпионских титула. Но вот уже дважды гранд позволял соперникам себя опережать, ограничиваясь только 2-м местом. Таким образом, снова подопечные Йиндржиха Трпишовского снова стартовали сразу только в Лиге Европы (до этого успев размявшись в стартовых турах национального первенства, выиграв у всех первых противников там). Не особенно заметили в столице Чехии и "днепрян", более того, Иван Шранц оформил дубль уже к 38-й минуте. Да, мог подвести партнеров Огбу, что получил "красную" во 2-м тайме. Но даже в формате "10 на 11" "Славия" не только не пропустила, но и довела до итоговых 3-0, превращая визит в Кошице в формальность.
Статистика личных встреч
Для "Днепра-1", в нынешнем формате, это только 2-й евросезон. И закономерно он впервые играет со "Славией".
Прогноз
Букмекеры считают, что и тут не будет даже ничьей для украинцев. Согласимся, они банально сейчас слабы. Чехи выиграют и ответный поединок (коэффициент - 1,69).
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