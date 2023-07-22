"Панатинаикос"

Клуб был одним из столбов греческого футбола. В активе у "клевера" финал Кубка европейских чемпионов 1971-го года, ну, а национальное "золото" получилось взять ровно 20 раз. С другой стороны, крайний титул приходится еще на 2010-й год, после чего столичный проект явно оттерли конкуренты на вторые роли. Разве что кубок пару раз получилось выиграть, в том числе и в 2022-м году, уже при нынешнем тренере, Йовановиче. А в прошлом сезоне он поднял своих подопечных на 2-е место, что и гарантирует право снова сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Не удивительно, что состав смогли под такой старт укрепить, причем опытный наставник из Югославии охотно зовет земляков - Джуричича, Едвая, Младеновича. Хотя нужно отметить также возвращение Зека из "Копенгагена" и 3 миллиона, выложенных за Вильену.

Статистика личных встреч

"Днепр-1" - молодой проект, который только 2-й раз стартует в "Европе". Так что он логично впервые сыграет с "Панатинаикосом".

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество украинцам, но они хозяева арены только номинально. С учетом того, что оба клуба только начинают сезон, стоит остановиться на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,74).