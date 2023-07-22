Прогноз на матч Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года
25 июля на на "Кошице" пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Днепр-1" сыграет против "Панатинаикоса". Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.
"Днепр-1"
Команда была создана фактически на базе предыдущего проекта из того же города с практически тем же названием и славной историей. Известный еще со времен СССР клуб даже "на издыхании" выбрался в финал Лиги Европы. Его "не юридический" преемник быстро поднялся в УПЛ, последовательно выиграв Вторую и Первую Лигу. А уже при Йовичевиче в 2022-м пришел к финишу 3-м. Игор ушел тогда в "Шахтер", но его сменил достойно Кучер, навязав "горнякам" полноценную борьбу за титул - "Динамо" вдруг оказалось лишним в этой чемпионской гонке. Заодно "черно-желтые" неплохо сыграли в еврокубках, выйдя из группы Лиги конференций. Но они дважды не справились с АЕКом из Лимассола, летом проиграв киприотам в квалификации Лиги Европы, а уже в 2023-м - в плей-офф менее рейтингового турнира.
"Панатинаикос"
Клуб был одним из столбов греческого футбола. В активе у "клевера" финал Кубка европейских чемпионов 1971-го года, ну, а национальное "золото" получилось взять ровно 20 раз. С другой стороны, крайний титул приходится еще на 2010-й год, после чего столичный проект явно оттерли конкуренты на вторые роли. Разве что кубок пару раз получилось выиграть, в том числе и в 2022-м году, уже при нынешнем тренере, Йовановиче. А в прошлом сезоне он поднял своих подопечных на 2-е место, что и гарантирует право снова сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Не удивительно, что состав смогли под такой старт укрепить, причем опытный наставник из Югославии охотно зовет земляков - Джуричича, Едвая, Младеновича. Хотя нужно отметить также возвращение Зека из "Копенгагена" и 3 миллиона, выложенных за Вильену.
Статистика личных встреч
"Днепр-1" - молодой проект, который только 2-й раз стартует в "Европе". Так что он логично впервые сыграет с "Панатинаикосом".
Прогноз
Букмекерские конторы отдают преимущество украинцам, но они хозяева арены только номинально. С учетом того, что оба клуба только начинают сезон, стоит остановиться на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,74).
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