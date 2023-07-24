Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

25 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором загребское Динамо на своем поле сыграет против казахской Астаны.

Динамо Загреб

Национальное первенство в Хорватии только началось и чемпион страны успел сыграть лишь один матч, в котором проиграл своему вечному сопернику Хайдуку со счетом 1:2.

Скорее всего, тренерский штаб поберег игроков перед стартом в квалификации Лиги Чемпионов. Интересно, что в прошлом сезоне Динамо пробилось в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы, но заняло последнее место в группе.

В шести матчах турнира команда из Загреба пропустила 11 голов и только в одном из трех домашних матчей оставила свои ворота неприкосновенными.

Астана

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов Астана обыграла Динамо Тбилиси. Дома была зафиксирована ничья 1:1, а в гостевой игре казахи победили со счетом 2:1.

В национальном первенстве по итогам сыгранных 17 туров команда занимает второе место, отставая от лидера на три балла.

Прогноз на матч

Динамо является явным фаворитом в предстоящем матче. Даже несмотря на это, команде из Загреба будет сложно удержать свои ворота на замке.

Понимая, что в Казахстане будет значительно труднее, хорваты наверняка с первых минут домашней встречи ринуться вперед, что позволит Астане поймать свой шанс на контратаках.

В 10 из последних 13 выездных матчей Астана неприменно забивала. Нам кажется, что они могут забить и в этом матче. Будем ставить на исход - обе команды забьют.

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