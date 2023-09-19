Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Поздним вечером четверга 21 сентября, на поле загребского Максимира выйдут местные футболисты Динамо и гости из далекого Казахстана — футбольный клуб Астана. Обслуживать встречу будет польский арбитр Рачковски. Начало матча запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Динамо Загреб

Самый титулованный клуб Хорватии. За последние 18 лет Динамо лишь раз уступило хорватскую корону — в 2017-м чемпионом стала Риека. В общем же, Динамо 24 раза брало золотые медали местного первенства.

Как действующий чемпион страны, Динамо стартовало в квалификации Лиги Чемпионов. Путь вышел недолгим — в третьем раунде уступило греческому АЕКу. А в финальном раунде отбора в Лигу Европы команда потерпела поражение от пражской Спарты ( 3:1 дома и 1:4 в гостях). Так хорваты оказались в третьем по силе евротурнире.

В домашнем чемпионате Динамо разместилось пока на третьей позиции и уступает лидеру 2 балла имея один матч в запасе.

Астана

Как и Динамо Загреб, Астана является действующим чемпионом своей страны. Клуб основан всего лишь в 2009-м году, а значит похвастаться великой историей не может. Но за такое короткое время команде удалось добиться хороших результатов и завоевать сердца болельщиков по всей стране. Астана семикратный чемпион Казахстана, трехкратный обладатель Кубка и шестикратный победитель Суперкубка Казахстана. Неплохо как для четырнадцатилетней истории, правда? А между тем Астана еще и единственный клуб, представлявший страну в групповом турнире Лиги Чемпионов и в плей-офф Лиги Европы.

Из Лиги Чемпионов и Лиги Европы казахи вылетели сразу. А в Лиге Конференций сумели по сумме двух встреч обыграть албанский Партизани и пробиться в групповой турнир.

В чемпионате Астана за пять матчей до конца идет третьей, без особых шансов на успех. Слишком далеко отпустили Ордабасы. Кстати, в Казахстане играют по системе весна-осень.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды встречались совсем недавно — во втором раунде отбора в Лигу Чемпионов. Сильнее оказались хорваты — 2:0 и 4:0. Еще два матча соперники провели в отборе к той-таки Лиге Чемпионов в 2018-м. Исход такой же — 1:0 и 2:0 в пользу Динамо.

Из интересных фактов можно отметить, что в последних семи матчах Динамо было забито минимум по 3 гола.

Астана стабильностью пока похвастаться не может и чередует победы, ничьи и поражения.

Прогноз

Безусловным фаворитом выглядят хорваты. Учитывая, что Астана еще ни разу не забивала в ворота загребской команды, предположу, что не удастся это сделать казахам и в следующем поединке. Это и будет моей ставкой.

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