Прогноз на матч Победа Бешикташ Коэф.: 2.34 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

24 августа на "Джулешти" (Бухарест) пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги конференций, в котором "Динамо" (Киев) встретится с "Бешикташем". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Динамо" (Киев)

Клуб со скандалом назначал главным тренером Мирчу Луческу. Никто в столице Украины не забыл ему работы в "Шахтере" и "Зените" и ряд высказываний в сторону "бело-голубых". Но Суркису нужны были результаты после ряда неудач, и опытный румын поначалу их обеспечивал: играл с новыми подопечными в групповом раунде Лиги чемпионов и наконец-то побеждал в УПЛ. Но прошлый сезон был, по сути, провален. Сложно вспомнить, когда еще "динамовцы" финишировали не просто ниже "горняков", но еще и пропускали выше сразу 2 противников, заканчивая 4-ми в итоговой турнирной таблице первенства. Так что украинский гранд на этот раз изначально стартовал в Лиге конференций. И чуть не вылетел от первого же противника, "Ариса" - ему проиграли в Греции 0-1, после чего с трудом свели номинально домашний поединок к 2-1. Только в затяжной серии пенальти Бущан и компания оказались немного удачливее.

"Бешикташ" Команда считается 1-м из тройки грандов турецкого футбола. Более того, в 2021-м "орлы" оформили "золотой дубль" (из 16-го чемпионства и 10-го кубка). Но, выиграв в начале следующего сезона еще и Суперкубок, потом клуб отошел на "вторые роли". И даже получив в октябре 2022-го года на смену провалившегося Валерьена Исмаэля культового для всех Шенола Гюнеша, смогли взобраться только на 3-е место в итоговой таблице. Так что гранду придется довольствоваться только борьбой за Лигу конференций. Тем не менее, получилось неплохо усилить состав - его пополнили Амарти, Ребичем, Окслейд-Чемберленом и Рашицей. А после прохода в прошлом раунде "Нефтчи" (3-1 на выезде, 2-1 дома), прибавился еще и Зайнутдинов. Стартовали же кубки еще с "Тираны", которую обыграли в обоих матчах с общим счетом 5-1. Статистика личных встреч Клубы играли часто и много - 10 раз. "Динамо" выиграло 6 встреч при паре поражений, причем крайнюю и вовсе с разгромным счетом 6-0. Прогноз Букмекеры склонны к реваншу турок. Согласимся и поставим на их победу (коэффициент - 2,34).

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