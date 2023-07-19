Прогноз на матч Победа Динамо Батуми Коэф.: 1.88 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

20 июля 2023 года состоится матч квалификации Лиги конференций между командами "Динамо" Батуми (Грузия) и “Тирана” (Албания).

"Динамо" Батуми

В первом матче квалификации еврокубка против "Тираны" "Динамо" не смогло сохранить победный счет. Грузинский коллектив открыл счет в начале второго тайма, но на третьей добавленной минуте к матчу команда из Тбилиси пропустила ответный мяч.

После провальной игры в квалификации Лиги конференций "Динамо" Батуми провалилось и у себя на родине. Команда не смогла выиграть Суперкубок Грузии, проиграв "Динамо" Тбилиси в серии пенальти.

"Тирана"

Для "Тираны" домашний матч против "Динамо" можно считать крайне неудачным, так как команда лишь чудом сумела избежать поражения.

В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Албании, добыв 20 побед, семь ничьих и девять поражений.

Статистика

Букмекеры видят грузинскую команду фаворитом противостояния. На их победу дают коэффициент 1.88, в то время как победа албанской команды оценивается котировкой 4.16.

Интересно, что "Динамо" Тбилиси сыграло на тотал меньше (2,5) голов в 4 из последних 5 матчей, при этом грузинская команда не проигрывала в 9 из последних 10 домашних матчей.

В свою очередь албанская "Тирана" не выигрывала в трех из последних пяти матчей всех соревнований, да и в целом результативность команды оставляет желать лучшего.

Прогноз

В ответной игре просматривается победа "Динамо" Батуми, который очень неплохо выглядели в первом противостоянии. Предлагаем вам поставить на этот исход.

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