Прогноз на матч Победа Динамо Батуми Коэф.: 1.97 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

20 июля на "Аджарабет Арена" (Батуми) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Динамо" (Батуми) сыграет против "Тираны". Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

"Динамо" (Батуми)

Команда формально существует более сотни лет. Но нынешняя история началась фактически пару лет назад, после падения во 2-й дивизион, на 2018-й год, и прихода новых инвесторов. После этого "динамовцы" взяли кряду пару "серебряных" медалей, а в 2021-м получилось завоевать дебютное "золото". Удержаться на 1-м месте не получилось. Но и прошлый год получился неплохим: вице-чемпионство в сочетании с кубком Грузии. Сейчас, кстати, есть небольшой, но отрыв от преследователей. Можно сосредоточиться на попытке проявить себя в еврокубках. В 2021-м году, как раз в Лиге конференций, получилось пройти "Тре Пенне" и даже БАТЭ. Да и "Сивасспору" проиграли только в экстра-тайме. Но прошлым летом последовательно уступили "Словану" из Братиславы в Лиге чемпионов и "Леху" из Познани в Лиге конференций. Сейчас получилось начать с ничьей в Албании.

"Тирана" Клуб, как уже ясно из названия, представляет столицу страны. И считается 1-м из местных флагманов. В 2022-м году получилось завоевать уже 26-е чемпионство. Но не получилось на вершине Албании удержаться - "Κυανόλευκοι" откатились снова на 2-ю позицию. Так что теперь они стартовали сразу в Лиге конференций. Впрочем, команда в целом в еврокубках не блещет. Любопытно, что последним соперником, которого получилось пройти, стал другой представитель Грузии, и тоже "Динамо", из Тбилиси. После этого проиграли четырем соперникам в Лиге чемпионов и Лиге конференций, в том числе, прошлым летом, "Дюделанж" со "Зриньски". Да и сейчас только на 93-й минуте вырвали дома ничью. Статистика личных встреч 13-го июля был сыгран первый поединок - и он закончился 1-1. Прогноз Букмекерские конторы считают, что хозяева смогут дожать гостей из Албании. Грузины были не хуже на выезде и сейчас должны довести дело до ума. Ставим на победу "Динамо" (коэффициент - 1,97).

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