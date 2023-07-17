Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.99 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

20 июля на "Тенгиз Бурджанадзе" (Гори) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Дила" (Гори) сыграет против "Дунайска Стреда". Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

"Дила" (Гори)

Команда в конце прошлого десятилетия докатилась до участия в полулюбительском, региональном дивизионе востока Грузии. Но уже в 2012-м, только выиграв повышение в высшую лиги страны, новичок выиграл кубок страны - 1-й титул за всю историю. В 2015-м "защитники" стали чемпионом. Этого повторить не получилось, но, например, во всех 3-х крайних розыгрышах удавалось финишировать на "бронзовой" позиции. Сейчас, правда, клуб держится пониже, но там только "Динамо" (Батуми) оторвался, а остальные в топ-5 держатся группой с разницей в 3 очка максимум. Пока что нужно переключиться на еврокубки. Там неплохо начинали, в 2012-2013 годах, проходя по 2-х соперников в квалификации Лиги Европы. Но потом четырежды вылетали сразу, в том числе и прошлым летом с КуПСом - 0-0, 0-2. Сейчас проиграли в Словакии, но минимально, 1-2.

"Дунайска Стреда" Клуб никогда не был чемпионом страны. Хотя в кубке выигрывал еще в единой Чехословакии, в 1987-м году. Но при этом ДАК трижды заканчивал на 2-м месте, причем все это достигали, начиная с 2019-го года - в том числе и в прошлом розыгрыше. Это позволяло стабильно начинать, каждое лето, стартуя с 2018-го, в еврокубках. И только однажды, в позапрошлом сезоне, вылетали сразу же, уступив в обоих поединках "Партизану". Следующим летом словаки смогли справиться с "Клифтонвилом" и "Викингур Гота", выиграв все 4 поединка, после чего, правда, уступили "Стяуа", дважды по 0-1. А сейчас гостей из Гори обыграли дома, но с минимальным счетом, 2-1. Статистика личных встреч На прошлой неделе клубы сыграли первый очный поединок. Хотя у ДАК есть опыт прохождения грузин - в 2018-м году они выбили "Динамо" (Тбилиси). Прогноз Букмекерские конторы отдают словакам минимальное, но преимущество. Но грузины дома выложатся, так что ставим на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,99).

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