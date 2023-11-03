Прогноз на матч Детройт — Бостон 5 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 5.5 Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится матч между Детройт Ред Уингз и Бостон Брюинз. Встреча пройдет на Литтл Сизарс-арене в Детройте в ночь на 5 ноября. Начало игры запланировано на 00:00 по центральноевропейскому времени.

Детройт Ред Уингз

Детройт начал новый сезон очень уверенно. Команда закрепилась среди лидеров Восточной Конференции и сумела набрать 13 очков в 11-ти играх. На счету Дилана Ларкина 4 шайбы и 11 ассистов, что позволяет ему находится на седьмом месте в списке бомбардиров лиги. Алекс Дебринкэт успел забросить уже 9 шайб: он лучший снайпер лиги на данный момент.

В составе Ред Уингз есть несколько травмированных игроков, которые не смогут помочь команде в поединке против Бостона. Детройт самая забивная команда на Востоке — 40 шайб в 11-ти играх.

Бостон Брюинз

Брюинз остаются единственной командой на Востоке, которая еще не знает поражений в основное время в регулярном чемпионате. Бостон уверенно лидирует в конференции и пропустил всего 16 голов в 10-ти матчах. Это с отрывом лучшая защита лиги.

У Брюинз тоже есть кадровые проблемы из-за травм и дисквалификаций. Отдельно стоит отметить отличную форму чеха Давида Пастрняка. На счету нападающего 6 передач и 8 голов, при 42-х бросках по воротам. Также Бостон лучший в лиге по реализации большинства.

Прогноз

Бостон забивает не менее трех голов за игру и только побеждает на чужом льду в этом сезоне. А учитывая, что Детройт очень результативная команда на данный момент, стоит ждать интересного хоккея с множеством заброшенных шайб. Ставлю на Тотал Больше 5.5.

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